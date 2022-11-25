Клеверлі опублікував фото з Дмитром Кулебою та подякував йому за запрошення, інформує 24 канал. Окрім того, міністр закордонних справ Великої Британії розповів, яку допомогу вони нададуть Україні.

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Очільник МЗС Британії прибув в Україну та пообіцяв допомогу

Слів недостатньо. Слова не запалять світло цієї зими. Слова не захистять від російських ракет,

– написав Джеймс Клеверлі.

Він зауважив, що Велика Британія не просто говорить про Україну, а надає конкретну підтримку для захисту України.



Очільник МЗС Британії зустрівся з Дмитром Кулебою в Києві / Фото з твітера Джеймса Клеверлі

Що включає новий пакет допомоги Британії

Британське видання The Guardian повідомило, що глава МЗС Великої Британії анонсує в Україні новий пакет допомоги на три мільйони фунтів стерлінгів (орієнтовно 3,6 мільйона доларів). Ці гроші підуть на:

реконструкцію шкіл;

карети швидкої допомоги;

допомогу жертвам сексуального насильства.

За даними BBC, Джеймс Клеверлі заявив, що Велика Британія стоїть пліч-о-пліч з Україною, а війна Росії "зазнає невдачі". Також мовиться, що Україні передадуть:

24 карети швидкої допомоги;

11 машин екстреної допомоги;

у тому числі – шість броньованих автомобілів.

Окрім того, очільник МЗС Великої Британії заявив, що з початком зими Росія прагне "зламати рішучість України своїми жорстокими нападами на цивільне населення, лікарні та енергетичну інфраструктуру".

Зверніть увагу! Джеймс Клеверлі приїхав в Україну фактично відразу після візиту в Київ нового глави британського уряду Ріші Сунака. Тоді прем'єр зустрівся з президентом Володимиром Зеленський та пообіцяв Україні допомагати до нашої перемоги.

Коротко про допомогу від Британії

Велика Британія одна з перших країн, які з початку повномасштабного нападу Росії почали відправляти військову допомогу в Україну. Цей курс активно підтримував колишній прем'єр країни Борис Джонсон, який неодноразово приїздив в Україну.

Після призначення прем'єр-міністром Ріші Сунака підтримка продовжиться. Під час свого візиту в Україну політик анонсував новий пакет, який включає потужну військову допомогу.

Зокрема, мовиться про передачу Києву 120 спеціальних зенітних гармат, навчання для військових медиків та інженерів, зимове обладнання для військових, а також гуманітарну допомогу на понад 16 мільйонів фунтів.

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