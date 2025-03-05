Суд над ним был закрыт. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Андерсон попал в плен в ноябре

Россия считает, что Андерсон якобы виноват в незаконном переходе в Курскую область в ноябре 2024 года. Говорят, что "вооруженная группа", в составе которой был британец, якобы оказывала неустановленные "преступные действия против мирного населения".

По решению российского суда, мужчина 5 лет будет отбывать свое наказание в тюрьме, а остальной срок – в исправительной колонии.

Известно, чтобы во время заседания по Андерсону также допрашивали в качестве свидетеля украинского военного из того же подразделения.

Напомним, что о том, что британец попал в плен к россиянам, стало известно в конце ноября 2024 года. Он служил в британской армии с 2019 по 2023 год, а затем прибыл добровольцем в Украину. Эту информацию тогда подтвердили в МИД Великобритании.