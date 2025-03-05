Суд над ним був закритий. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky News.

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Андерсон потрапив у полон у листопаді

Росія вважає, що Андерсон нібито винен у незаконному переході у Курську область у листопаді 2024 року. Кажуть, що "озброєна група", у складі якої був британець, нібито чинила невстановлені "злочинні дії проти мирного населення".

За рішенням російського суду, чоловік 5 років буде відбувати своє покарання у в'язниці, а решту терміну – у виправній колонії.

Відомо, щоб під час засідання щодо Андерсона також допитували як свідка українського військового з того ж підрозділу.

Нагадаємо, що про те, що британець потрапив у полон до росіян, стало відомо наприкінці листопада 2024 року. Він служив у британській армії з 2019 по 2023 рік, а потім прибув добровольцем в Україну. Цю інформацію тоді підтвердили у МЗС Великої Британії.