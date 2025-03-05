Про це розповіли у МВС України під час презентації фільму "Повернення. Герої на щиті", інформує hromadske, пише 24 Канал.

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Більшість тіл, переданих із російських тюрем, мають ознаки тортур

Ознаками тортур є не лише застосування фізичної сили, але й неналежні умови утримання – недостатнє харчування, ненадання медичної допомоги тощо.

Працівники правоохоронних органів розповіли, що часто дату загибелі людини важко встановити через стан тіл, які повертають росіяни.

Так, для того, що упізнати загиблих, застосовують 2 підходи: за візуальними ознаками – тату, пірсингами, одягом тощо, а також за ДНК-аналізом. Проте навіть ті 4600 людей, яких упізнали за зовнішністю, проходять ДНК-аналіз.

На сьогодні понад 3 тисячі тіл залишаються неідентифікованими. На місяць фахівці встановлюють 500-700 ДНК-профілів, але матеріалів на аналіз може надходити більше. Сам аналіз може тривати від кількох днів до кількох місяців. Через це в лабораторіях можуть утворюватися "черги".

Вказується, що з репатрійованими тілами працюють 400 експертів. Проте ще кілька місяців тому їх було 300. Через те, що експертів бракує, в Україні продовжують підбирати людей із відповідною освітою.

Повідомляється, що в окремих випадках залучають фахівців із міжнародної комісії з питань зниклих безвісти. Наприклад, коли родичі зниклого не погоджуються з результатами аналізів. Проте міжнародні експерти зазвичай підтверджують результати українських фахівців.

Крім цього, відповідно до даних МВС, значно зросло навантаження на слідчих. Так, 70 тисяч кримінальних проваджень за фактами зникнення людей за особливих обставин розслідують лише 2 тисячі правоохоронців.