Британский экс-депутат Джек Лопрести присоединился к "Азову"
- Джек Лопрести, экс-депутат парламента Британии, присоединился к 12-й бригаде "Азов" Нацгвардии Украины, о чем он сообщил в соцсети X.
- Лопрести ранее возглавлял группу Conservative Friends of Ukraine и активно поддерживал военную помощь Украине, а также имеет опыт службы в Королевской артиллерии и сфере частной безопасности.
Британский политик Джек Лопрести вступил в 12-ю бригаду специального назначения "Азов" Нацгвардии Украины. Он уже длительное время поддерживает Украину, а с июля 2025 года служил в Международном легионе.
О своем решении он сообщил лично 19 февраля в соцсети X. О соответствующем решении британца также подтвердили в пресс-службе подразделения.
Что известно о вступлении британца в "Азов"?
56-летний бывший заместитель председателя Консервативной партии Великобритании Джек Лопрести присоединился к 12-й бригаде специального назначения "Азов" Нацгвардии Украины.
Для меня большая честь начать службу в 12-й бригаде специального назначения “Азов” Национальной гвардии Украины – подразделении, который стал символом стойкости и бескомпромиссных принципов,
– отметил Лопрести.
В бригаде рассказали, что ранее он возглавлял парламентскую группу Conservative Friends of Ukraine и активно выступал за усиление военной поддержки Украины. В частности, политик взаимодействовал с закупочным хабом Министерства обороны Великобритании в Эбби-Вуде.
После поражения на выборах в июле 2025 года Лопрести в ноябре прибыл в Украину и присоединился к Международному легиону в должности офицера разведки. Ранее The Independent писало, что он не находился в пехотном подразделении на передовой, а выполнял вспомогательные задачи. Его обязанности охватывали вопросы внешних отношений и дипломатии, закупку вооружения, а также сотрудничество с ветеранами и благотворительными организациями, которые работают в Украине.
В 2010 году Лопрести служил резервистом Королевской артиллерии и работал в сфере частной безопасности. Также он провел пять месяцев в ротации на юге Афганистана, сообщили в "Азове".
Что известно о других иностранцах в украинской армии?
Бывший снайпер морской пехоты США, ветеран и доброволец Международного легиона при ГУР МО Мэтью Сэмпсон рассказал, как присоединился к армии. Он отметил, что до полномасштабного вторжения даже не слышал об Украине.
В мае 2025 года на войне в Украине погиб 26-летний доброволец из Новой Зеландии Шан Ле Кернс, который помогал спасать раненых. Шан стал четвертым новозеландцем, погибшим в борьбе за Украину; его тело невозможно вернуть домой.
20-летний литовский доброволец Томас Валентелис погиб в бою за независимость Украины 13 марта на Купянском направлении, это был его первый бой. Тело воина удалось забрать с поля боя только в ночь на 8 апреля, до этого он считался пропавшим без вести.