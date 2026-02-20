О своем решении он сообщил лично 19 февраля в соцсети X. О соответствующем решении британца также подтвердили в пресс-службе подразделения.

Что известно о вступлении британца в "Азов"?

56-летний бывший заместитель председателя Консервативной партии Великобритании Джек Лопрести присоединился к 12-й бригаде специального назначения "Азов" Нацгвардии Украины.

Для меня большая честь начать службу в 12-й бригаде специального назначения “Азов” Национальной гвардии Украины – подразделении, который стал символом стойкости и бескомпромиссных принципов,

– отметил Лопрести.

В бригаде рассказали, что ранее он возглавлял парламентскую группу Conservative Friends of Ukraine и активно выступал за усиление военной поддержки Украины. В частности, политик взаимодействовал с закупочным хабом Министерства обороны Великобритании в Эбби-Вуде.

После поражения на выборах в июле 2025 года Лопрести в ноябре прибыл в Украину и присоединился к Международному легиону в должности офицера разведки. Ранее The Independent писало, что он не находился в пехотном подразделении на передовой, а выполнял вспомогательные задачи. Его обязанности охватывали вопросы внешних отношений и дипломатии, закупку вооружения, а также сотрудничество с ветеранами и благотворительными организациями, которые работают в Украине.

В 2010 году Лопрести служил резервистом Королевской артиллерии и работал в сфере частной безопасности. Также он провел пять месяцев в ротации на юге Афганистана, сообщили в "Азове".

