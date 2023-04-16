История со сливом секретных документов Пентагона длится уже не первую неделю. Удалось установить источник утечки репортеру-фрилансеру Арику Толеру. Он потратил немало усилий на то, чтобы идентифицировать личность Джека Тейшейры.

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Как все разворачивалось

Как рассказал сам журналист, он понимал, что источник утечки не в телеграме. Впоследствии он получил сообщение-подсказку о том, что, вероятно, сначала секретные материалы появились в одном из чатов онлайн-платформы Discord. Там действительно было 10 документов с грифом "Тайно".

После этого расследователь связался с владельцем группы, и тот констатировал, что получил изображения из беседы wow_mao. Зайдя туда, Арик обнаружил более 100 секретных документов, опубликованных пользователем с ником Lucca.

Затем Арик начал писать в твиттере о своем расследовании. От людей он узнал, что Lucca был частью другой чат-группы под названием Thug Shaker Central, куда, казалось, были загружены сотни документов. Но Thug Shaker Central исчез – его удалили пользователи, когда материалы стали публичными,

– говорится в материале.

Кроме того, там отмечено, что тогда же бывший член группы Thug Shaker уже с ником Vakhi связался с Ариком. Собственно, после этого стало понятно, что к этой утечке причастен кто-то, кто известен как O.G.

Собственно, Vakhi констатировал, что O.G. начал присылать документы в группу Thug Shaker еще осенью 2022 года, рассказывая, что он работает на военной базе.

Продолжался поиск O.G… У нас было достаточно информации, чтобы определить, кем он мог быть. Мы посмотрели на игры, в которые он играл онлайн, с кем он в них играл, и соединили эти точки,

– написали в СМИ.

Также там отметили, что журналисты нашли на платформе Steam пользователя с ником jackdjdtex, который играл в игры вместе с Vakhi. Этот игрок впоследствии был идентифицирован как Джей Тейшейра.

Власти США не заставили себя ждать с реакцией и через время арестовали мужчину.

Какова позиция ОП по Тейшейре