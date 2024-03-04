Тейшейра согласился на тюремное заключение. Он будет находиться за решеткой 16 лет за то, что вызвал утечку данных Пентагона. Обратим внимание, что это может стать самой длинным приговором в деле, которое касается незаконного хранения информации.

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Согласился со всеми шестью пунктами обвинения

В подписанном соглашении о признании вины, 22-летний Тейшейра согласился признать себя виновным по всем шести пунктам обвинения в умышленном хранении, а также передаче информации, которая составляет государственную тайну. Прокуроры в обмен на это согласились не предъявлять ему дополнительных обвинений по Закону о шпионаже.

Прокурор во время слушания в федеральном суде Бостона, где нацгвардеец признал свою вину, заявил, что Тейшейра "получил доступ и распечатал сотни секретных документов", а также выложил эти изображения на сайте Discord до своего ареста в апреле 2023 года.

Обратим внимание, что федеральные прокуроры четко заявили, что Тейшейра не имел никакого отношения к секретной информации, ведь этого не требовала должность, которую он занимал.

Работа подсудимого заключалась в устранении неисправностей компьютерных рабочих станций,

– заявил помощник прокурора США Джейсон Кейси.

В то же время Кейси отметил, что Тейшейра получил доступ к "сотням" секретных документов в защищенном помещении, где он выполнял работу. И он "целенаправленно удалял секретные документы и информацию, несмотря на предостережения своего руководства прекратить это".

Кейси добавил, что Тейшейра опубликовал материал на Discord под псевдонимом theexcalibereffect. И что он "принял меры для сокрытия своей незаконной деятельности".

Без конкретики, федеральные прокуроры заявляли, что Тейшейра публиковал информацию о компрометации иностранным противником определенных счетов, принадлежащих компании из США, а также информацию об оборудовании, которое Соединенные Штаты отправляли в Украину. О том, как его передавали и как будут использовать после получения.

Как заявили прокуроры, Тейшейра также публиковал материалы о том, как передвигаются войска в Украине, заговоре иностранного противника с целью нападения на силы США за рубежом, а также о поставках Запада на поле боя в Украине.

– "Вы знали, что это было засекречено, не так ли?" – спросил Талвани у Тейшейры.

– "Да, ваша честь", – ответил Тейшейра.

Обратим внимание, что на момент ареста Тейшейре был 21 год. В июне 2023 года он себя виновным по шести пунктам обвинения не признал.

Заметим, что Тейшейра поступил в Военно-воздушную национальную гвардию в 2019 году. С 2021 года он, по данным Министерства юстиции, имел допуск к гостайне.