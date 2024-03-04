Тейшейра погодився на тюремне ув'язнення. Він перебуватиме за ґратами 16 років за те, що спричинив витік даних Пентагону. Звернімо увагу, що це може стати найдовшим вироком у справі, яка стосується незаконного зберігання інформації.

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Погодився з усіма шістьма пунктами обвинувачення

У підписаній угоді про визнання вини, 22-річний Тейшейра погодився визнати себе винним за всіма шістьма пунктами обвинувачення в умисному зберіганні, а також передачі інформації, яка становить державну таємницю. Прокурори в обмін на це погодилися не пред'являти йому додаткових звинувачень за Законом про шпигунство.

Прокурор під час слухання у федеральному суді Бостона, де нацгвардієць визнав свою провину, заявив, що Тейшейра "отримав доступ і роздрукував сотні секретних документів", а також виклав ці зображення на сайті Discord до свого арешту у квітні 2023 року.

Звернімо увагу, що федеральні прокурори чітко заявили, що Тейшейра не мав жодного стосунку до секретної інформації, адже цього не вимагала посада, яку він обіймав.

Робота підсудного полягала в усуненні несправностей комп'ютерних робочих станцій,

– заявив помічник прокурора США Джейсон Кейсі.

Водночас Кейсі зазначив, що Тейшейра отримав доступ до "сотень" секретних документів у захищеному приміщенні, де він виконував роботу. І він "цілеспрямовано видаляв секретні документи та інформацію, попри застереження свого керівництва припинити це".

Кейсі додав, що Тейшейра опублікував матеріал на Discord під псевдонімом theexcalibereffect. І що він "вжив заходів для приховування своєї незаконної діяльності".

Без конкретики, федеральні прокурори заявляли, що Тейшейра публікував інформацію про компрометацію іноземним супротивником певних рахунків, які належать компанії зі США, а також інформацію про обладнання, яке Сполучені Штати відправляли до України. Про те, як його передавали та як використовуватимуть після отримання.

Як заявили прокурори, Тейшейра також публікував матеріали про те, як пересуваються війська в Україні, змову іноземного супротивника з метою нападу на сили США за кордоном, а також про поставки Заходу на поле бою в Україні.

– "Ви знали, що це було засекречено, чи не так?" – запитав Талвані у Тейшейри.

– "Так, ваша честь", – відповів Тейшейра.

Звернімо увагу, що на момент арешту Тейшейрі був 21 рік. У червні 2023 року він себе винним за шістьма пунктами обвинувачення не визнав.

Зауважимо, що Тейшейра вступив до Військово-повітряної національної гвардії у 2019 році. З 2021 року він, за даними Міністерства юстиції, мав допуск до держтаємниці.