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      Джемилев прокомментировал заявление президента Турции по вопросу аннексии Крыма

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      Мустафа Джемилев
      Мустафа Джемилев / Фото из открытых источников

      Лидер крымских татар Мустафа Джемилев, сопровождавший президента Украины Владимира Зеленского в ходе его визита в Турцию подчеркнул, что заявление Реджепа Эрдогана о том, что его страна никогда не признает аннексию Крыма является очень важным для крымских татар.

      Он добавил, что вопрос аннексии Крыма было одним из главных во время визита президента Украины в Турцию, сообщает "Интерфакс-Украина".

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      Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция никогда не признает аннексию Крыма, Крым является украинской территорией, и Турция всегда рядом с крымскими татарами,
      – отметил Джемилев.

      Ранее, на встрече президентов двух стран лидер Турции заявил, что его страна никогда не признавала и не признает присоединения полуострова к России и поддерживает территориальную целостность Украины. Он напомнил, что Турция считает крымских татар соотечественниками, и важно, чтобы они могли свободно жить в Крыму, сохраняли свою идентичность и культуру.

      Стоит заметить, что лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев вместе с председателем Меджлиса Рефат Чубаров предложили президенту Украины Владимиру Зеленскому поднять на международной арене вопрос введения постоянной мониторинговой миссии в аннексирована Россией Крыма.

      Они отметили, что официально Мониторинговая группа ООН по правам человека и Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, которая работает в Донбассе, имеют право фиксировать нарушения прав человека.

      Что Зеленский уже обещал крымским татарам?Владимир Зеленский 7-8 августа посещал Турцию с первым официальным визитом. В частности, он встретился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ключевыми темами переговоров президентов были: угрозы милитаризации, которая продолжается в оккупированном Крыму, нарушение прав человека на полуострове и последование крымскотатарского народа.

      В Турции украинский президент пообещал упростить получение разрешения на посещение Крыма для тех крымских татар, которые захотят посетить родственников, оставшихся на оккупированной Россией территории.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Украины Аннексия Крыма Новости Крыма Владимир Зеленский Реджеп Эрдоган Новости Турции Мустафа Джемилев
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