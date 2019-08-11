Лидер крымских татар Мустафа Джемилев, сопровождавший президента Украины Владимира Зеленского в ходе его визита в Турцию подчеркнул, что заявление Реджепа Эрдогана о том, что его страна никогда не признает аннексию Крыма является очень важным для крымских татар.

Он добавил, что вопрос аннексии Крыма было одним из главных во время визита президента Украины в Турцию, сообщает "Интерфакс-Украина".

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Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция никогда не признает аннексию Крыма, Крым является украинской территорией, и Турция всегда рядом с крымскими татарами,

– отметил Джемилев.

Ранее, на встрече президентов двух стран лидер Турции заявил, что его страна никогда не признавала и не признает присоединения полуострова к России и поддерживает территориальную целостность Украины. Он напомнил, что Турция считает крымских татар соотечественниками, и важно, чтобы они могли свободно жить в Крыму, сохраняли свою идентичность и культуру.

Стоит заметить, что лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев вместе с председателем Меджлиса Рефат Чубаров предложили президенту Украины Владимиру Зеленскому поднять на международной арене вопрос введения постоянной мониторинговой миссии в аннексирована Россией Крыма.

Они отметили, что официально Мониторинговая группа ООН по правам человека и Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, которая работает в Донбассе, имеют право фиксировать нарушения прав человека.

Что Зеленский уже обещал крымским татарам?Владимир Зеленский 7-8 августа посещал Турцию с первым официальным визитом. В частности, он встретился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ключевыми темами переговоров президентов были: угрозы милитаризации, которая продолжается в оккупированном Крыму, нарушение прав человека на полуострове и последование крымскотатарского народа.



В Турции украинский президент пообещал упростить получение разрешения на посещение Крыма для тех крымских татар, которые захотят посетить родственников, оставшихся на оккупированной Россией территории.