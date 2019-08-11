Джемілєв прокоментував заяву президента Туреччини щодо анексії Криму

Лідер кримських татар Мустафа Джемілєв, який супроводжував президента України Володимира Зеленського в ході його візиту до Туреччини наголосив, що заява Реджепа Ердогана про те, що його країна ніколи не визнає анексію Криму є дуже важливою для кримських татар.

Він додав, що питання анексії Криму було одним з головних під час візиту президента України до Туреччини, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина ніколи не визнає анексію Криму, що Крим є українською територією, і Туреччина завжди поруч з кримськими татарами,

– зазначив Джемілєв.

Раніше, на зустрічі президентів двох країн лідер Туреччини заявив, що його країна ніколи не визнавала і не визнає приєднання півострова до Росії і підтримує територіальну цілісність України. Він нагадав, що Туреччина вважає кримських татар співвітчизниками, і важливо, аби вони могли вільно жити в Криму, зберігали свою ідентичність та культуру.

Варто зауважити, що лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв разом з головою Меджлісу Рефатом Чубаровим запропонували президенту України Володимиру Зеленському порушити на міжнародній арені питання запровадження постійної моніторингової місії в анексованому Росією Криму.

Вони наголосили, що офіційно Моніторингова група ООН з прав людини та Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, яка працює на Донбасі, мають право фіксувати порушення прав людини.

Що Зеленський вже обіцяв кримським татарам?Володимир Зеленський 7-8 серпня відвідував Туреччину із першим офіційним візитом. Зокрема, він зустрівся зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом . Ключовими темами переговорів президентів: загрози мілітаризації, що триває в окупованому Криму, порушення прав людини на півострові та переслідування кримськотатарського народу.



У Туреччині український президент пообіцяв спростити отримання дозволу на відвідини Криму для тих кримських татар , які бажатимуть відвідати родичів, що залишилися на окупованій Росією території.