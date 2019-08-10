Лідери кримських татар звернулися до Зеленського через Крим: що просять

Лідери кримських татар хочуть запровадження в анексованому Росією Криму постійної моніторингової місії (ОБСЄ). Тому вони звернулись до президента Володимира Зеленського з проханням порушити це питання на міжнародній арені.

Про це йшлося на зустрічі президента з представниками кримськотатарського народу - Мустафою Джемілєвим, Рефатом Чубаровим та Курултаєм Рустемом Умеровим.

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Завданням для ОБСЄ в окупованому Криму стане фіксація всіх порушень прав людини.

Вона (місія ОБСЄ, – 24 канал) має мандат в усій Україні, але її не допускають до Криму. Нам треба наполягати всюди, на всіх майданчиках, де ми можемо, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ має право в’їжджати до Криму,

– наголосив Чубаров.

Лідери кримських татар уточнили, що офіційно Моніторингова група ООН з прав людини та Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, яка працює на Донбасі, мають право фіксувати порушення прав людини.

Проте, окупаційна влада Росії не допускає міжнародні моніторингові місії на окупований півострів, адже розуміє, що зібрані факти можуть бути використані у міжнародних судах, зокрема в Міжнародному кримінальному суді.

Також на зустрічі з Зеленським кримські татари обговорювали питання кримськотатарської автономії, координацію зусиль для деокупації та реінтеграції Криму, становище на півострові, ситуацію з правами людини та настрої кримчан.

Що Зеленський вже обіцяв кримським татарам?Володимир Зеленський 7-8 серпня відвідував Туреччину із першим офіційним візитом. Зокрема, він зустрівся зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Ключовими темами переговорів президентів: загрози мілітаризації, що триває в окупованому Криму, порушення прав людини на півострові тапереслідування кримськотатарського народу.



У Туреччині український президент пообіцяв спростити отримання дозволу на відвідини Криму для тих кримських татар, які бажатимуть відвідати родичів, що залишилися на окупованій Росією території.