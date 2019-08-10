11:05
10 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: У що інвестують росіяни. Путін захищає чебурнет
      Вєсті Кремля
      21:20, 9 серпня
      Вєсті.UA: Замах на Зеленського. Луценко готується сісти до в'язниці
      Вєсті.UA
      19:03, 9 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Лідери кримських татар звернулися до Зеленського через Крим: що просять

      670 Читать новость на русском
      Лідери кримських татар просять Зеленського домогтися допуску ОБСЄ в Крим
      Лідери кримських татар просять Зеленського домогтися допуску ОБСЄ в Крим / president.gov.ua

      Лідери кримських татар хочуть запровадження в анексованому Росією Криму постійної моніторингової місії (ОБСЄ). Тому вони звернулись до президента Володимира Зеленського з проханням порушити це питання на міжнародній арені.

      Про це йшлося на зустрічі президента з представниками кримськотатарського народу - Мустафою Джемілєвим, Рефатом Чубаровим та Курултаєм Рустемом Умеровим.

      Читайте також: Кримські татари на Красній площі: російський суд вразив цинічним вчинком

      Завданням для ОБСЄ в окупованому Криму стане фіксація всіх порушень прав людини.

      Вона (місія ОБСЄ, – 24 канал) має мандат в усій Україні, але її не допускають до Криму. Нам треба наполягати всюди, на всіх майданчиках, де ми можемо, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ має право в’їжджати до Криму,
      – наголосив Чубаров.

      Лідери кримських татар уточнили, що офіційно Моніторингова група ООН з прав людини та Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, яка працює на Донбасі, мають право фіксувати порушення прав людини.

      Проте, окупаційна влада Росії не допускає міжнародні моніторингові місії на окупований півострів, адже розуміє, що зібрані факти можуть бути використані у міжнародних судах, зокрема в Міжнародному кримінальному суді.

      Також на зустрічі з Зеленським кримські татари обговорювали питання кримськотатарської автономії, координацію зусиль для деокупації та реінтеграції Криму, становище на півострові, ситуацію з правами людини та настрої кримчан.

      Що Зеленський вже обіцяв кримським татарам?Володимир Зеленський 7-8 серпня відвідував Туреччину із першим офіційним візитом. Зокрема, він зустрівся зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Ключовими темами переговорів президентів: загрози мілітаризації, що триває в окупованому Криму, порушення прав людини на півострові тапереслідування кримськотатарського народу.

      У Туреччині український президент пообіцяв спростити отримання дозволу на відвідини Криму для тих кримських татар, які бажатимуть відвідати родичів, що залишилися на окупованій Росією території.

      blog_ava
      Головні події літа в Києві: афіша, де провести час з рідними
      сьогодні
      1979
      Теги: Анексія Криму Кримські татари Новини Криму ОБСЄ Володимир Зеленський Рефат Чубаров Мустафа Джемілєв Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Когда санкции работают
      сьогодні , 09:00 Когда санкции работают
      Віталій Кулик 680
      Рашистов не ждут, Евпатория без света и военный пост у пляжа: новости Крымнаша
      9 серпня , 22:00 Рашистов не ждут, Евпатория без света и военный пост у пляжа: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 2352
      Кашмир: ядерные Индия и Пакистан на грани войны
      9 серпня , 21:00 Кашмир: ядерные Индия и Пакистан на грани войны
      Іван Яковина 1373
      Я не з панікерів, – Сергій Мартинюк про музику, "Бандерштат" та зміну влади в Україні
      9 серпня , 20:00 Я не з панікерів, – Сергій Мартинюк про музику, "Бандерштат" та зміну влади в Україні
      Ірина Юрковська 864
      Чому хліб дорожчає, незважаючи на рекордний врожай зернових
      9 серпня , 19:30 Чому хліб дорожчає, незважаючи на рекордний врожай зернових
      Ірина Поліщук 4050
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук