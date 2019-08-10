Лидеры крымских татар обратились к Зеленскому из-за Крыма: что просят

Лидеры крымских татар хотят введения в аннексированном Россией Крыму постоянной мониторинговой миссии (ОБСЕ). Поэтому они обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой поднять этот вопрос на международной арене.

Об этом шла речь на встрече президента с представителями крымскотатарского народа - Мустафой Джемилевым, Рефатом Чубаровым и Курултаем Рустемом Умеровым.

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Задачей для ОБСЕ в оккупированном Крыму станет фиксация всех нарушений прав человека.

Она (миссия ОБСЕ – 24 канал) имеет мандат во всей Украине, но ее не допускают в Крым. Нам надо настаивать везде, на всех площадках, где мы можем, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ имеет право въезжать в Крым,

– подчеркнул Чубаров.

Лидеры крымских татар уточнили, что официально Мониторинговая группа ООН по правам человека и Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, работающая на Донбассе, имеют право фиксировать нарушения прав человека.

Однако, оккупационная власть России не допускает международные мониторинговые миссии на оккупированный полуостров, ведь понимает, что собранные факты могут быть использованы в международных судах, в частности в Международном уголовном суде.

Также на встрече с Зеленским крымские татары обсуждали вопросы крымскотатарской автономии, координацию усилий для деоккупации и реинтеграции Крыма, положение на полуострове, ситуацию с правами человека и настроения крымчан.

Что Зеленский уже обещал крымским татарам?

Владимир Зеленский 7-8 августа посещал Турцию с первым официальным визитом. В частности, он встретился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ключевыми темами переговоров президентов были: угрозы милитаризации, которая продолжается в оккупированном Крыму, нарушение прав человека на полуострове и последование крымскотатарского народа.



В Турции украинский президент пообещал упростить получение разрешения на посещение Крыма для тех крымских татар, которые захотят посетить родственников, оставшихся на оккупированной Россией территории.