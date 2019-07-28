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      Кримські татари на Красній площі: російський суд вразив цинічним вчинком

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      Кримські татари на початку липня протестували на Красній площі
      Кримські татари на початку липня протестували на Красній площі / prm.ua

      Вже 29 липня Таганський райсуд Москви розглядатиме справи кримськотатарських активістів. Вони на початку липня вийшли в центр російської столиці, щоб висловити свою підтримку фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір".

      Так, тоді затримали близько півсотні татар. Тепер московський суд збирається провести 18 засідань протягом одного дня. Про це повідомив адвокат активістів Едем Семедляєв в коментарі "Радіо Свобода".

      До теми: "Зупинити зникнення людей у Криму": мітинг під російським посольством

      Таким чином московські судді вважають, що їм вистачить по 10 хвилин на кожне засідання.

      Суддя вважає, що десяти хвилин абсолютно достатньо, щоб людина ознайомилася з матеріалами справи, пояснила свою позицію, вислухала сторону обвинувачення,
      – наголосив Семедляєв.

      Він додав, що хоч зараз більшість активістів вже в Криму, проте й на окупованому півострові їм ніхто не дає спокою.

      "До них регулярно приходять співробітники поліції, цікавляться, як вони дісталися, звідки дізналися про судове засідання, хто допомагав їм оформлювати плакати", – додав правозахисник.

      Татари протестували у Москві через переслідування з боку окупаційної влади в Криму. Річ у тім, що 11 липня в російській столиці відбувався розгляд апеляційної скарги на рішення Північно-Кавказського суду у "справі Хізб ут-Тахрір".

      "Хізб ут-Тахрір" – це міжнародна ісламська партія, що визнана в Росії терористичною організацією. У травні 2016 року за участь у ній було затримано чотирьох кримських татар. Їм закидали підготовку до насильного захоплення влади. Енвера Мамутова засудили до 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, а Руслана Абільтарова, Ремзі Меметова і Зеврі Абсеітова – до 9 років в колонії суворого режиму.

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      Теги: Новини України Новини політики Кримські татари Новини Росії Судді
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