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Джемилев рассказал о тайном переселении россиян в оккупированный Крым

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Джемилев рассказал о тайном переселение россиян в оккупированный Крым
Джемилев рассказал о тайном переселение россиян в оккупированный Крым / Ria.ru

Российская власть осуществляет массовое заселение украинского Крыма русскоязычными гражданами из других регионов. Это ничто иное, как принудительная смена демографии полуострова, что приравнивается к военным преступлениям.

Об этом заявил в интервью изданию "Укринформ" рассказал уполномоченный Президента Украины по вопросам крымскотатарского народа, народный депутат и лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

"Принудительная смена демографического состава оккупированной территории, согласно Женевской конвенции 1949 года, относится к разряду военных преступлений. Поэтому данные, сколько они (оккупационная власть, – ред.) завезли, тщательно скрываются", – отметил Джемилев.

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Он уточнил, что на сегодня может говориться примерно о переселении от 850 тысяч до миллиона человек. Об этом свидетельствует информация от самих жителей оккупированного Крыма, которые остались на полуострове после 2014 года.

Россия сейчас повторяет примерно ту же стратегию, которая применялась во времена первой оккупации, при Екатерине II. Тогда не было возможности депортировать людей, не было железной дороги, вагонов. Они просто создавали невыносимые условия для жизни людей, заставляя их мигрировать, и в результате крымские татары за короткое время стали национальным меньшинством,
– вспомнил уполномоченный Президента.

Он также рассказал о целом комплексе мероприятий, который проводит российская ФСБ относительно выживания крымских татар с родной земли.

"Не так давно мы перехватили одно секретное письмо ФСБ на имя так называемого главы "республики" Крым Аксенова. Там говорится о трехлетнем плане ФСБ в отношении крымских татар, чтобы их склонить к сотрудничеству с оккупационной властью", – отметил Джемилев.

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Он уточнил, что среди планов ФСБ в документе были указаны массовые обыски под видом поиска преступников, фильтрации, аресты, активизация деятельности радикально настроенных крымских татар патриотических русских организаций.

Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Аннексия Крыма ФСБ Новости Крыма Мустафа Джемилев
Источник: 24 Канал
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