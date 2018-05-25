Джемілєв розповів про таємне переселення росіян до окупованого Криму

Російська влада здійснює масове заселення українського Криму російськомовними громадянами з інших регіонів. Це ніщо інше, як примусова зміна демографії півострова, що прирівнюється до воєнних злочинів.

Про це заявив в інтерв'ю виданню "Укрінформ" розповів уповноважений Президента України з питань кримськотатарського народу, народний депутат і лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

"Примусова зміна демографічного складу на окупованій території, відповідно до Женевської конвенції 1949 року, належить до розряду воєнних злочинів. Тому дані, скільки вони (окупаційна влада, – ред.) завезли, ретельно приховуються", – зазначив Джемілєв.

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Він уточнив, що на сьогодні може мовитися приблизно про переселення від 850 тисяч до мільйона осіб. Про це свідчить інформація від самих жителів окупованого Криму, які залишились на півострові після 2014 року.

Росія зараз повторює приблизно ту ж стратегію, яка застосовувалася за часів першої окупації, при Катерині ІІ. Тоді не було можливості депортувати людей, не було залізниці, вагонів. Вони просто створювали нестерпні умови для життя людей, змушуючи їх мігрувати, і в результаті кримські татари за короткий час стали національною меншиною,

– пригадав уповноважений Президента.

Він також розповів про цілий комплекс заходів, який проводить російська ФСБ щодо виживання кримських татар з рідної землі.

"Не так давно ми перехопили один секретний лист ФСБ на ім'я так званого голови "республіки" Крим Аксьонова. Там мовиться про трирічний план ФСБ щодо кримських татар, щоб їх схилити до співпраці з окупаційною владою", – зазначив Джемілєв.

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Він уточнив, що серед планів ФСБ у документі були вказані масові обшуки під виглядом пошуку злочинців, фільтрації, арешти, активізація діяльності радикально налаштованих кримських татар патріотичних російських організацій.