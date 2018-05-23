Російські силовики побили викраденого делегата Курултаю кримських татар

Делегата Курултаю кримськотатарського народу Асана Егіза побили після викрадення російськими силовиками.

Про це написав у Facebook голова Меджлісу Рефат Чубаров.

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Наразі Асана Егіза терміново доправили до міської лікарні Сімферополя.

Асан сильно побитий. Трохи пізніше очікуємо роз’яснень того, що сталося, від адвоката Айдера Азаматова,

– написав Чубаров.

Нагадаємо, що 23 травня поблизу села Піонерське у Сімферопольському районі невідомі на автівці викрали делегата Курултаю кримськотатарського народу Асана Егіза.



Додамо, що Федеральна служба безпеки Росії заявила, що в окупованому Криму "спецслужби припинили діяльність екстремістської групи". Вони звинуватили помічника депутата Верховної ради України Мустафи Джемілєва Ерола Велієва у створенні екстремістської групи в окупованому Криму.

Що таке Курултай? Це орган народного представництва у тюркських народів, загальнонаціональний з'їзд, під час якого вирішують найважливіші проблеми нації. На Курултаї кримськотатарський народ представлений делегатами, обраними кримськими татарами та членами їхніх родин, незалежно від національності, які постійно проживають на території України, і кримськими татарами і членами їх родин — громадянами України незалежно від їх місця проживання. Термін повноважень складу Курултаю — 5 років. Курултай кримськотатарського народу таємним голосуванням призначає Меджліс.