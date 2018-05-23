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В окупованому Криму викрали делегата Курултаю

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У Сімферопольському районі викрали делегата Курултаю кримськотатарського народу
У Сімферопольському районі викрали делегата Курултаю кримськотатарського народу / volyn.com.ua

23 травня поблизу села Піонерське у Сімферопольському районі невідомі на автівці викрали делегата Курултаю кримськотатарського народу Асана Егіза.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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У районі села Джолман (нині Піонерське) Сімферопольського району російські карателі на автомашині "Фольксваген", оснащеній мигалками і звуковими пристроями, змусили зупинитися автомашину, за кермом якої перебував делегат Курултаю кримськотатарського народу Асан Егіз,
– йдеться у повідомленні.

Делегата Курултаю кримськотатарського народу викрали у Криму
В окупованому Криму викрали Асана Егіза

Чубаров зазначив, що коли "російські карателі" переконалися, що за кермом перебував саме Егіз, то забрали його із собою та повезли у невідомому напрямку. Окрім цього відомо, що машина Асана Егіза теж зникла. Її на місці події не виявив рідний брат викраденого Абдурман. Наразі він займається пошуком Асана та вже відправився в Управління ФСБ РФ у тимчасово окупованому Криму.

Що таке Курултай? Це орган народного представництва у тюркських народів, загальнонаціональний з'їзд, під час якого вирішують найважливіші проблеми нації.
На Курултаї кримськотатарський народ представлений делегатами, обраними кримськими татарами та членами їхніх родин, незалежно від національності, які постійно проживають на території України, і кримськими татарами і членами їх родин — громадянами України незалежно від їх місця проживання. Термін повноважень складу Курултаю — 5 років.Курултай кримськотатарського народу таємним голосуванням призначає Меджліс.

Нагадаємо, у Сімферополі підконтрольний Росії "Київський районний суд" заарештував кримського татарина, координатора громадського об'єднання "Кримська солідарність" Сервера Мустафаєва

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Анексія Криму Новини Криму
Джерело: 24 канал
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