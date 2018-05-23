18:57
23 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
14°C
24°C 11°C
  • четверг
    24°C 13°C
  • пятница
    25°C 15°C
  • суббота
    19°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Ракеты Путина разрушают российский автопром. Атака дронов
Вєсті Кремля
21:41, 22 мая
Вести.UA.
Вєсті.UA
19:55, 22 мая
Перегруженные
ЦРУ
09:12, сегодня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Финансовые пирамиды девяностых
Згадати все
22:52, 22 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

В оккупированном Крыму похитили делегата Курултая

74 Читати новину українською
В Симферопольском районе похитили делегата Курултая крымскотатарского народа
В Симферопольском районе похитили делегата Курултая крымскотатарского народа / volyn.com.ua

23 мая вблизи села Пионерское в Симферопольском районе неизвестные на автомобиле похитили делегата Курултая крымскотатарского народа Асана Эгиза.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Читайте также: Живописное место оккупированного Крыма превратили в помойку: красноречивые фото

В районе села Джолман (ныне Пионерское) Симферопольского района российские каратели на автомашине "Фольксваген", оснащенной мигалками и звуковыми устройствами, заставили остановиться автомашину, за рулем которой находился делегат Курултая крымскотатарского народа Асан Эгиз,
– говорится в сообщении.

Делегата Курултаю кримськотатарського народу викрали у Криму

В оккупированном Крыму похитили Асана Эгиза

Чубаров отметил, что когда "российские каратели" убедились, что за рулем находился именно Эгиз, то забрали его с собой и увезли в неизвестном направлении. Кроме этого известно, что машина Асана Эгиза тоже исчезла. Ее на месте происшествия не обнаружил родной брат похищенного Абдурман. Сейчас он занимается поиском Асана и уже отправился в Управление ФСБ РФ во временно оккупированном Крыму.

Что такое Курултай?
Это орган народного представительства у тюркских народов, общенациональный съезд, во время которого решают важнейшие проблемы нации.
На Курултае крымско-татарский народ представлен делегатами, избранными крымскими татарами и членами их семей, независимо от национальности, которые постоянно проживают на территории Украины, и крымскими татарами и членами их семей — гражданами Украины независимо от их места проживания. Срок полномочий состава Курултая — 5 лет. Курултай крымскотатарского народа тайным голосованием назначает Меджлис.

Напомним, в Симферополе подконтрольный России "Киевский районный суд" арестовал крымского татарина, координатора общественного объединения "Крымская солидарность" Сервера Мустафаева.

Теги: Украина – Россия Новости Украины Новости политики Новости Крыма Аннексия Крыма
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Растем: золотовалютные резервы Украины возобновили динамику роста
сегодня, 17:01 Растем: золотовалютные резервы Украины возобновили динамику роста
Злой Одессит 1040
сегодня, 16:00 "Юрію, для вас ми перепишемо закон": як владним кланам вдається зберігати контроль над ГПУ
Олександра Дрік 112
Нове життя
сегодня, 15:02 Нове життя "Братислави": як перетворити занедбану будівлю у корисний центр
Костянтин Богатов 985
На смітнику історії з ганьбою і без честі: від скількох своїх військових відмовилась Росія
сегодня, 13:00 На смітнику історії з ганьбою і без честі: від скількох своїх військових відмовилась Росія
Віталій Дейнега 394
Війна на Донбасі переходить на новий кривавий рівень?
сегодня, 12:07 Війна на Донбасі переходить на новий кривавий рівень?
Олексій Чибісов 5356
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук