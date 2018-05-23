В оккупированном Крыму похитили делегата Курултая

23 мая вблизи села Пионерское в Симферопольском районе неизвестные на автомобиле похитили делегата Курултая крымскотатарского народа Асана Эгиза.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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В районе села Джолман (ныне Пионерское) Симферопольского района российские каратели на автомашине "Фольксваген", оснащенной мигалками и звуковыми устройствами, заставили остановиться автомашину, за рулем которой находился делегат Курултая крымскотатарского народа Асан Эгиз,

– говорится в сообщении.

В оккупированном Крыму похитили Асана Эгиза

Чубаров отметил, что когда "российские каратели" убедились, что за рулем находился именно Эгиз, то забрали его с собой и увезли в неизвестном направлении. Кроме этого известно, что машина Асана Эгиза тоже исчезла. Ее на месте происшествия не обнаружил родной брат похищенного Абдурман. Сейчас он занимается поиском Асана и уже отправился в Управление ФСБ РФ во временно оккупированном Крыму.

Что такое Курултай?

Это орган народного представительства у тюркских народов, общенациональный съезд, во время которого решают важнейшие проблемы нации.

На Курултае крымско-татарский народ представлен делегатами, избранными крымскими татарами и членами их семей, независимо от национальности, которые постоянно проживают на территории Украины, и крымскими татарами и членами их семей — гражданами Украины независимо от их места проживания. Срок полномочий состава Курултая — 5 лет. Курултай крымскотатарского народа тайным голосованием назначает Меджлис.

Напомним, в Симферополе подконтрольный России "Киевский районный суд" арестовал крымского татарина, координатора общественного объединения "Крымская солидарность" Сервера Мустафаева.