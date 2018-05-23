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Российские силовики избили похищенного делегата Курултая крымских татар

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Российские силовики избили делегата Курултая крымских татар
Российские силовики избили делегата Курултая крымских татар / Фото из открытых источников

Делегата Курултая крымскотатарского народа Асана Эгиза избили после похищения российскими силовиками.

Об этом написал в Facebook председатель Меджлиса Рефат Чубаров.

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Сейчас Асана Эгиза срочно доставили в городскую больницу Симферополя.

Асан сильно избит. Чуть позже ожидаем разъяснений того, что произошло, от адвоката Айдера Азаматова,
– написал Чубаров.

Напомним, что 23 мая вблизи села Пионерское в Симферопольском районе неизвестные на автомобиле похитили делегата Курултая крымскотатарского народа Асана Эгиза.

Добавим, что Федеральная служба безопасности России заявила, что в оккупированном Крыму "спецслужбы пресекли деятельность экстремистской группы". Они обвинили помощника депутата Верховной рады Украины Мустафы Джемилева Эррола Велиева в создании экстремистской группы в оккупированном Крыму.

Что такое Курултай? Это орган народного представительства у тюркских народов, общенациональный съезд, во время которого решают важнейшие проблемы нации. На Курултае крымско-татарский народ представлен делегатами, избранными крымскими татарами и членами их семей, независимо от национальности, которые постоянно проживают на территории Украины, и крымскими татарами и членами их семей — гражданами Украины независимо от их места проживания. Срок полномочий состава Курултая — 5 лет. Курултай крымскотатарского народа тайным голосованием назначает Меджлис.

Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Украина – Россия Новости Крыма
Источник: 24 Канал
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