Джен Псаки покинет должность пресс-секретаря Белого дома: уже известно, кто ее сменит

Джен Псаки официально уходит с должности пресс-секретаря Белого дома. Президент США Джо Байден объявил новым пресс-секретарем Карин Жан-Пьер.

Об этом глава США заявил вечером 5 мая. Он добавил, что Жан-Пьер официально вступит в должность 13 мая.

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Что известно о новом пресс-секретаре Белого дома

Карин Жан-Пьер является главным заместителем Псаки и долгое время была советницей президента Байдена. Женщина родилась на острове Мартиника, заморском департаменте Франции. Ее родители – гаитяне, отец работает водителем такси, а мать – медсестра.

Карин не только идет на должность с опытом, талантом и пониманием дела, необходимыми для этой сложной работы, но продолжит возглавлять коммуникацию Администрации Байдена – Харрис. Я и Джилл (Байден – ред. 24 канал) давно знаем и уважаем Карин, и она станет сильным голосом, что будет говорить от моего имени и имени Администрации,

– подчеркнул Джо Байден.

К слову, Жан-Пьер 44 года, она окончила Школу международных отношений Колумбийского университета. Кроме того, училась в Нью-Йоркском институте технологий. До того, как стать членом Демократической партии США, Жан-Пьер работала директором по связям с общественностью в компании MoveOn.org и политическим аналитиком американских медиаресурсов NBC и MSNBC.

Впоследствии женщина занимала должность регионального директора Управления по политическим вопросам Белого дома во время каденции Барака Обамы. Работала заместителем директора по переизбранию президента Обамы в 2012 году и занимала другие политические должности.

Кроме представления нового представителя Белого Дома, Джо Байден также объявил о возвращении в Администрацию Антины Данн. Женщина раньше была старшей советницей Байдена в 2021 году. Теперь она будет помогать в продвижении политических и коммуникационных целей президента США.

США – Украина: последние новости

5 мая Владимир Зеленский провел разговор с 43 президентом США Джорджем Бушем. Он касался войны России против Украины, помощи от Штатов нашему государству, а также ценности общей победы.

Недавно действующий президент США Джозеф Байден заявил, что Штаты готовы ввести дополнительные санкции против России после оглашения шестого пакета санкций от ЕС. Глава Штатов добавил, что на этой неделе будет разговор с членами Большой семерки о том, как они будут поступать дальше.

Перед этим Палата представителей США поддержала ленд-лиз Украины. Против выступили только 10 чиновников, когда 417 – проголосовали "за". Впоследствии документ подписал Джо Байден. Это поможет ускорить поставки в Украину вооружения, транспорта и продовольствия.

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