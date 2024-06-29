Штаб обороны Канады впервые возглавит женщина

В Канаде новым начальником Штаба обороны станет женщина. Это первый подобный случай в истории страны.

Впервые с 60-х годов должность займет женщина

Издание ссылается на собственные источники. Должность существует в Канаде с 1964 году, с тех пор ее занимал 21 человек, все – мужчины.

Смотрите также Армия США заключила многолетний контракт на сумму 4,5 миллиарда долларов на поставку Patriot

Генерал-лейтенант Джени Каригнан назначена новым начальником Штаба обороны Канады. Она первая женщина, которая будет командовать Вооруженными силами Канады,

– сообщил источник.

Отмечают, что Каригнан предложили занять должность в среду и она ее приняла. Официально о назначении Каригнан, вероятно, будет объявлено 2 июля.

Что известно о Каригнан

До сих пор Каригнан возглавляла департамент профессионального поведения и этикета Вооруженных сил Канады, который занимается изменением внутренней культуры в военной среде.

В 1986 году она поступила в Военный колледж, а в 2016-м стала первой боевой женщиной-генералом.

Каригнан служила на Голанских высотах, расположенных между Израилем и Сирией, а также в Боснии и Герцеговине и Афганистане. При этом занимала ряд руководящих должностей в армии, в частности была начальником операционного департамента в Генштабе.