Джесcи Комбс погибла: фото и что известно о гонщице
Известная американская ведущая и гонщица погибла, пытаясь побить скоростной рекорд на реактивном автомобиле. Джесси Комбс было 39 лет.
Ее семья рассказала, что "больше всего Джесси мечтала стать самой быстрой женщиной на Земле", и что "она покинула этот мир двигаясь быстрее, чем любая другая женщина в истории", об этом сообщает autoblog.com.
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Что известно о Джесси Комбс
В 2007 году на Джесси упал большой кусок оборудования в мастерской. Ей диагностировали перелом позвоночника и предсказывали оставшуюся жизнь провести в инвалидном кресле.
Однако Джесси оказалась сильнее, чем считали о ней врачи. После длительного постельного режима и восьми месяцев терапии Комбс встала на ноги и продолжила заниматься любимым делом.
Энтузиазм девушки и техническое образование были замечены – ее пригласили промышленным дизайнером на передачу Xtreme 4 × 4.
Впоследствии она появилась на экранах в 2009 году в телепередаче «Разрушители легенд».
Девушка умела водить все – от реактивных автомобилей и грузовиков-монстров до раллийных машин.
Также она стала первой женщиной, которая участвовала в соревнованиях Ultra4 King of the Hammers, где сумела одержать победу в 2014-м году.
Ее имя можно увидеть в списке "1001 вещь, которую нужно сделать перед смертью" на сайте autoblog.com.
Биография Джесси Комбс
Трагедия произошла на сухом озере в пустыне Алворда, расположенном в штате Орегон. Джесси стремилась побить собственный рекорд скорости на реактивном автомобиле.
Ее собственный официально утвержденный рекорд – 640,5 километров в час за рулем Eagle Supersonic Speed Challenger. Однако нельзя не учесть неутвержденный, однако весомый для Комбс рекорд – 772 километра.
29 августа 2019-го года Джесси Комбс смогла разогнаться до 996-ти километров в час и погибла.
За несколько дней до гибели Джесси выложила фото в социальной сети, которое подписала цитатой, которая теперь стала крылатой:
Может показаться немного сумасшедшим – идти прямо на линию огня... тот, кто желает, тот достигает всего. Люди говорят, что я сумасшедшая, а я говорю спасибо.
Фото из личного Instagram Джесси Комбс
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