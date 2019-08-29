Джесcи Комбс погибла: фото и что известно о гонщице

Известная американская ведущая и гонщица погибла, пытаясь побить скоростной рекорд на реактивном автомобиле. Джесси Комбс было 39 лет.

Ее семья рассказала, что "больше всего Джесси мечтала стать самой быстрой женщиной на Земле", и что "она покинула этот мир двигаясь быстрее, чем любая другая женщина в истории", об этом сообщает autoblog.com.

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Что известно о Джесси Комбс

В 2007 году на Джесси упал большой кусок оборудования в мастерской. Ей диагностировали перелом позвоночника и предсказывали оставшуюся жизнь провести в инвалидном кресле.

Однако Джесси оказалась сильнее, чем считали о ней врачи. После длительного постельного режима и восьми месяцев терапии Комбс встала на ноги и продолжила заниматься любимым делом.

Энтузиазм девушки и техническое образование были замечены – ее пригласили промышленным дизайнером на передачу Xtreme 4 × 4.

Впоследствии она появилась на экранах в 2009 году в телепередаче «Разрушители легенд».

Девушка умела водить все – от реактивных автомобилей и грузовиков-монстров до раллийных машин.

Также она стала первой женщиной, которая участвовала в соревнованиях Ultra4 King of the Hammers, где сумела одержать победу в 2014-м году.

Ее имя можно увидеть в списке "1001 вещь, которую нужно сделать перед смертью" на сайте autoblog.com.

Биография Джесси Комбс