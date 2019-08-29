Джесcі Комбс загинула: фото та що відомо про гонщицю

Відома американська ведуча та гонщиця загинула, намагаючись побити швидкісний рекорд на реактивному автомобілі. Джессі Комбс було 39 років.

Її родина розповіла, що "найбільше Джессі мріяла стати найшвидшою жінкою на Землі", і що "вона покинула цей світ рухаючись швидше, ніж будь-яка інша жінка в історії", про це повідомляє autoblog.com.

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Що відомо про Джессі Комбс

У 2007-му році на Джессі впав великий шматок обладнання в майстерні. Їй діагностували перелом хребта та пророкували решту життя провести в інвалідному кріслі.

Проте Джессі виявилась сильнішою, ніж вважали про неї лікарі. Після довготривалого постільного режиму та восьми місяців терапії Комбс встала на ноги та продовжила займатися улюбленою справою.

Ентузіазм дівчини та технічна освіта були помічені – її запросили промисловим дизайнером в передачу Xtreme 4 × 4.

Згодом вона з'явилася на екранах у 2009-му році в телепередачі "Руйнівники легенд".

Дівчина вміла водити все – від реактивних автомобілів та вантажівок-монстрів до ралійних машин.

Також вона стала першою жінкою, яка брала участь в змаганнях Ultra4 King of the Hammers, де зуміла вибороти перемогу у 2014-му році.

Її ім'я можна побачити в списку "1001 річ, яку потрібно зробити перед смертю" на сайті autoblog.com.

Як загинула Джессі Комбс