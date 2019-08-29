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      Джесcі Комбс загинула: фото та що відомо про гонщицю

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      Джессі Комбс загинула в аварії – відео, фото, біографія гонщиці
      Джессі Комбс загинула: фото, відео / moto.it

      Відома американська ведуча та гонщиця загинула, намагаючись побити швидкісний рекорд на реактивному автомобілі. Джессі Комбс було 39 років.

      Її родина розповіла, що "найбільше Джессі мріяла стати найшвидшою жінкою на Землі", і що "вона покинула цей світ рухаючись швидше, ніж будь-яка інша жінка в історії", про це повідомляє autoblog.com.

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      Що відомо про Джессі Комбс

      У 2007-му році на Джессі впав великий шматок обладнання в майстерні. Їй діагностували перелом хребта та пророкували решту життя провести в інвалідному кріслі.

      Проте Джессі виявилась сильнішою, ніж вважали про неї лікарі. Після довготривалого постільного режиму та восьми місяців терапії Комбс встала на ноги та продовжила займатися улюбленою справою.

      Ентузіазм дівчини та технічна освіта були помічені – її запросили промисловим дизайнером в передачу Xtreme 4 × 4.

      Згодом вона з'явилася на екранах у 2009-му році в телепередачі "Руйнівники легенд".

      Дівчина вміла водити все – від реактивних автомобілів та вантажівок-монстрів до ралійних машин.

      Також вона стала першою жінкою, яка брала участь в змаганнях Ultra4 King of the Hammers, де зуміла вибороти перемогу у 2014-му році.

       Її ім'я можна побачити в списку "1001 річ, яку потрібно зробити перед смертю" на сайті autoblog.com.

      Як загинула Джессі Комбс

      Трагедія сталася на сухому озері в пустелі Алворда, що розташоване в штаті Орегон. Джессі прагнула побити власний рекорд швидкості на реактивному автомобілі. 

      Її власний офіційно затверджений рекорд – 640,5 кілометрів на годину за кермом Eagle Supersonic Speed Challenger. Проте неможливо не врахувати незатверджений, проте вагомий для Комбс рекорд – 772 кілометри.

      29 серпня 2019-го року Джессі Комбс розігналася до 996-ти кілометрів на годину та загинула.  

      За кілька днів до гибелі Джессі виклала фото у соціальній мережі, яке підписала цитатою, що тепер стала крилатою:

      Може здатися трохи божевільним – йти прямо на лінію вогню... той, хто бажає, той досягає всього. Люди кажуть, що я божевільна, а я кажу спасибі.

       

      Фото з особистого Instagram Джессі Комбс

      Загибель Джессі Комбс: відео пам'яті про яскраве життя гонщиці

       

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      Теги: Спорт Рекорди Аварії та ДТП
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