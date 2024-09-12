Экс-игроку Ливерпуля и сборной Франции грозит арест: детали скандала со звездой фильма "Такси"

Известный нападающий Джибриль Сиссе имеет проблемы с законом. Француза поймали на уклонении от уплаты налогов.

Пять лет назад известный футболист Джибриль Сиссе завершил карьеру игрока. Француз начинал тренерскую карьеру в Осере, но теперь оказался в эпицентре неприятной ситуации.

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Проблемы с законом

Французские СМИ сообщают, что Сиссе грозит арест и большой штраф. Джибриль подозревается в нарушении закона из-за незарегистрированных доходов.

Заседание суда по делу состоялось в Бастии. Сам француз на него не явился, однако это не помешало выдвинуть ему обвинения в мошенничестве и злоупотреблении корпоративным правом.

Прокуратура требует арестовать Джибриля на один год условно и наложить на него штраф в размере 100 тысяч евро. Окончательное решение по приговору Сиссе будет принято 13 ноября.

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Карьера Джибриля Сиссе

Напомним, что за свою карьеру француз поиграл за Осер, Ливерпуль, Марсель, Сандерленд, Лацио, Панатинаикос, КПР, Аль-Гарафу, Кубань, Бастию, Сен-Перруа и Ивердон. Вместе с английским клубом Сиссе становился победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.

Также Джибриль выигрывал бомбардирскую гонку в чемпионате Франции и становился чемпионом Греции. Кроме того, форвард имеет в своем активе 41 матч и 9 голов за сборную Франции.

Интересно, что Сиссе засветился и в кинематографе. В 2007 году Сиссе в качестве сыграл роль камео в фильме "Такси 4", где эффектно прибыл на машине прямо на поле перед матчем.