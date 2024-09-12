П'ять років тому відомий футболіст Джибріль Сіссе завершив кар'єру гравця. Француз починав тренерську кар'єру в Осері, але тепер опинився в епіцентрі неприємної ситуації.

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Проблеми із законом

Французькі ЗМІ повідомляють, що Сіссе загрожує арешт та великий штраф. Джибріль підозрюється у порушенні закону через незареєстровані доходи.

Засідання суду по справі відбулось у Бастії. Сам француз на нього не з'явився, проте це не завадило висунути йому звинувачення у шахрайстві та зловживанні корпоративним правом.

Прокуратура вимагає заарештувати Джибріля на один рік умовно та накласти на нього штраф у розмірі 100 тисяч євро. Остаточне рішення щодо вироку Сіссе буде прийняте 13 листопада.

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Кар'єра Джибріля Сіссе

Нагадаємо, що за свою кар'єру француз пограв за Осер, Ліверпуль, Марсель, Сандерленд, Лаціо, Панатінаїкос, КПР, Аль-Гарафу, Кубань, Бастію, Сен-Перруа та Івердон. Разом із англійським клубом Сіссе ставав переможцем Ліги чемпіонів та Суперкубка УЄФА.

Також Джибріль вигравав бомбардирські перегони у чемпіонаті Франції та ставав чемпіоном Греції. Крім того, форвард має у своєму активі 41 матч та 9 голів за збірну Франції.

Цікаво. що Сіссе засвітився і у кінематографі. У 2007 році Сіссе в якості зіграв роль камео у фільмі "Таксі 4", де ефектно прибув на машині прямо на поле перед матчем.