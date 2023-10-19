Об этом журналистам рассказали несколько человек на условиях анонимности. Они объяснили, почему республиканец от штата Огайо Джим Джордан отказался участвовать в выборах.
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Джордан не будет бороться за кресло спикера Палаты представителей
Как отмечают источники, Джордан в четверг не требует дополнительного голосования за спикера. Более того, он поддержит план предоставления дополнительных полномочий временному спикеру МакГенри. Последний – республиканец от штата Северная Каролина.
Источники говорят, что после двух туров голосования группа республиканцев дала понять, что у Джордана недостаточно поддержки. Следовательно, он не сможет получить должность спикера Палаты представителей.
Теперь законодатели будут иметь возможность рассмотреть предложение расширить полномочия МакГенри.
Сам факт, что Джордан не смог стать спикером Палаты представителей, положительно повлияет на поддержку Украины. А все потому, что он выступал против того, чтобы США в дальнейшем предоставляли нам вооружение для противостояния российской агрессии.
Что известно о Джордане
- Что касается Джордана, то он известен тесным союзом с Дональдом Трампом. Особенно тогда, когда бывший американский президент потребовал отмены результатов выборов в 2020 году. В результате 6 января 2021 года произошла атака на Капитолий.
- Во время процедуры импичмента Трампа из-за атаки 6 января Джордан был его главным защитником в Конгрессе. После этого бывший президент США наградил его Медалью Свободы.
- Обратим внимание, что несколько лет назад Джордан и его офис попали в скандал. Они отрицали обвинения бывших борцов, когда он занимал должность помощника тренера по борьбе в Университете штата Огайо. Тогда его обвинили в том, что он знал о ненадлежащем ощупывании врачом. Сам Джордан заявлял, что никогда не знал ни о каких злоупотреблениях.