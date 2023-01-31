Байден планирует срочный разговор с Зеленским: о чем хочет поговорить лидер США
Источник:Франция 24
Джо Байден заявил, что в ближайшее время планирует разговор с Зеленским. Дату пока не называют.
Байден отметил, что хочет обсудить с Зеленским запросы Украины по поводу оружия. В настоящее время украинская сторона работает над разблокировкой передачи Украине истребителей и дальнобойных ракет.
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Мы собираемся поговорить,
– заметил Байден.
Это произошло после того, как президент США заявил, что его страна не будет поставлять Украине истребители F-16. Соответствующее заявление Байден сделал во время беседы с журналистами. К слову, СМИ предположили, что Байден мог не расслышать вопрос. Было очень шумно.
Кроме того, позиция президента была поддержана и в Белом доме. Там обратили внимание на ту помощь, которую Штаты окажут.
"Предоставляется много возможностей, которые будут направлены в ближайшие недели и месяцы. Виды возможностей, которые будут критически важны для того, чтобы помочь украинцам в боях зимой, а также в таких боевых действиях, которые, как мы ожидаем, они будут вести весной", – заявил Джон Кирби.
В то же время, чтобы реализовать успешное наступление Украине необходимы истребители. По меньшей мере – две авиабригады.