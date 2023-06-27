Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Однако подробностей не рассказал.

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Что известно о предстоящем разговоре двух лидеров

Кирби заметил, что недавно состоялся разговор американского и украинского президентов. Однако Джо Байден планирует снова пообщаться с Владимиром Зеленским.

Президент сказал, что он очень, очень скоро ожидает снова поговорить с президентом Зеленским,

– подчеркнул координатор по стратегическим коммуникациям.

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Президент Украины побеседовал с американским коллегой