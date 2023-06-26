О новом пакете помощи должны объявить 27 июня. Он подтверждает решимость США помочь Украине в борьбе с Россией в то время, как Москва приходит в себя от бунта вагнеровцев.
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США объявят о новом пакете помощи Украине
По словам двух американских чиновников, новый пакет помощи будет включать наземную технику, поскольку Украина переходит в контрнаступление. Ожидается, что в него войдут:
- 30 боевых машин "Брэдли",
- 25 бронетранспортеров "Страйкер".
Чиновники на условиях анонимности сообщили, что в рамках этого пакета помощи Украина также получит:
- боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS),
- противотанковое оружие, включая Javelin,
- боеприпасы для зенитных систем Patriot и Stinger
По их словам пакет еще дорабатывается и может измениться. Белый дом еще не ответил журналистам на просьбу о комментарии по поводу этой информации.
Пакет профинансируется с использованием президентских полномочий на сокращение, или PDA, позволяющих американскому лидеру передавать товары и услуги из запасов США без одобрения Конгресса во время чрезвычайных ситуаций. Материалы будут поступать из избыточных запасов Соединенных Штатов.