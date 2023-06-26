Про новий пакет допомоги мають оголосити 27 червня. Він підтверджує рішучість США допомогти Україні у боротьбі з Росією в той час, як Москва оговтується від бунту вагнерівців.

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США оголосять про новий пакет допомоги Україні

За словами двох американських посадовців, новий пакет допомоги включатиме наземну техніку, оскільки Україна переходить у контрнаступ. Очікують, що до нього увійдуть:

30 бойових машин "Бредлі",

25 бронетранспортерів "Страйкер".

Чиновники на умовах анонімності повідомили, що в рамках цього пакета допомоги Україна також отримає:

боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS),

протитанкову зброю, включаючи Javelin,

боєприпаси для зенітних систем Patriot і Stinger.

За їхніми словами, пакет ще допрацьовують і можуть змінити. Білий дім ще не відповів журналістам на прохання про коментар щодо цієї інформації.

Пакет профінансують з використанням президентських повноважень на скорочення, або PDA, які дозволяють американському лідерові передавати товари та послуги із запасів США без схвалення Конгресу під час надзвичайних ситуацій. Матеріали надходитимуть з надлишкових запасів Сполучених Штатів.

Зверніть увагу! Цей пакет безпекової допомоги стане 41-м, схваленим Сполученими Штатами для України після повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року. Загалом Вашингтон допоміг нашій державі на суму понад 40 мільярдів доларів.