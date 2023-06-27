Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. Однак, подробиць не розповів.

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Що відомо про майбутню розмову двох лідерів

Кірбі зауважив, що нещодавно відбулася розмова американського та українського президентів. Однак, Джо Байден планує знову поспілкуватися з Володимиром Зеленським.

Президент сказав, що він дуже, дуже скоро очікує знову поговорити з президентом Зеленським,

– підкреслив координатор зі стратегічних комунікацій.

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Президент України поговорив з американським колегою