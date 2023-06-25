З Байденом український президент обговорив бойові дії та процеси, які відбуваються в Росії. З Джастіном Трюдо говорили про загрозу, яку російські загарбники створили на Запорізькій АЕС. Адже Кирило Буданов заявив, що ситуація ніколи не була такою серйозною, як тепер.

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Про що говорив Зеленський з Байденом

Володимир Зеленський сказав у розмові з Джо Байденом, що світ має тиснути на Росію до відновлення міжнародного порядку. Також український лідер:

подякував президенту США за неослабну підтримку України, особливо за Patriot;

подякував за підтримку коаліції винищувачів;

зазначив, що важливо надалі збільшувати спроможності України щодо захисту нашого неба.

Обговорили подальше розширення оборонної співпраці з акцентом на далекобійних засобах ураження,

– заявив Зеленський.

За словами президента, він вдячний Сполученим Штатам та їхньому народу за готовність стояти пліч-о-пліч з Україною до повної деокупації наших земель.

Також лідери країн скоординували позиції перед Вільнюським самітом НАТО, обговорили продовження роботи над реалізацією української формули миру та підготовку до Глобального саміту миру.

Зеленський звернув увагу Трюдо на загрозу теракту на ЗАЕС

Український лідер розповів прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо про актуальну ситуацію на полі бою. Окрім того, Зеленський сказав, як Україна оцінює спробу заколоту в Росії та як ця ситуація може вплинути на бойові дії в Україні.

Також український лідер звернув увагу канадського прем'єра на загрозливу ситуацію, яку окупаційні війська створили на Запорізькій АЕС.

Недостатня реакція світу на підрив Росією греблі Каховської ГЕС і спробу підриву дамби на Криворізькому водосховищі дає окупантам змогу готувати теракт із витоком радіації на ЗАЕС,

– пояснив український президент.

За його словами, партнери України мають продемонструвати принципову реакцію на ці події, зокрема, і на Вільнюському саміті НАТО.

Про що говорили з Дудою

Володимир Зеленський написав, що говорив з польським президентом про останні події в Росії та як вони можуть вплинути на перебіг бойових дій і на безпекову ситуацію в регіоні.

Розповів про стан справ на полі бою та загрозливу ситуацію, яку окупанти створили на Запорізькій АЕС,

– зауважив український лідер.

Також лідери країн узгодили позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО й інших міжнародних заходів.

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