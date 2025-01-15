Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Белый Дом. По его словам, поскольку США опасались, что его самолет может быть сбит, Байден решил отправиться в Украину поездом.

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Байден поделился подробностями своего визита в Киев

Секретная служба имела беспокойство, что россияне будут знать о его местонахождении и попытаются вывести из строя поезд.

Байден вспомнил момент, когда он вместе с президентом Зеленским выходили из поезда и слышали сирены, означавшие приближение атаки. По его словам, оба были полны решимости не останавливаться.

Когда я вышел из поезда, мы шли по району, где вдруг загудели сирены. Зеленский и я были полны решимости не останавливаться и идти дальше, потому что те сирены означали, что нас сейчас должны атаковать,

– рассказал президент США.

Владимир Зеленский также поделился впечатлениями от того, как важно для Байдена было увидеть ситуацию в Украине собственными глазами, а не через информацию разведки.

Как Секретная служба реагировала на возможные угрозы: смотреть видео

Байден, по словам Зеленского, повысил моральный дух украинцев своим визитом, ведь это был первый в истории случай, когда президент США посетил страну, находящуюся в состоянии войны.

К слову, утром 20 февраля 2023 года с неанонсированным визитом в Киев приехал президент США Джо Байден.