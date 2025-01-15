Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Білий Дім. За його словами, оскільки США побоювалися, що його літак може бути збитий, Байден вирішив вирушити до України потягом.

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Байден поділився подробицями свого візиту до Києва

Секретна служба мала занепокоєння, що росіяни знатимуть про його місцеперебування і спробують вивести з ладу потяг.

Байден згадав момент, коли він разом з президентом Зеленським виходили з потяга і чули сирени, що означали наближення атаки. За його словами, обидва були сповнені рішучості не зупинятися.

Коли я вийшов із поїзда, ми йшли районом, де раптом загули сирени. Зеленський і я були сповнені рішучості не зупинятися і йти далі, тому що ті сирени означали, що нас зараз мають атакувати,

– розповів президент США.

Володимир Зеленський також поділився враженнями від того, як важливо для Байдена було побачити ситуацію в Україні на власні очі, а не через інформацію розвідки.

Як Секретна служба реагувала на можливі загрози: дивитися відео

Байден, за словами Зеленського, підвищив моральний дух українців своїм візитом, адже це був перший в історії випадок, коли президент США відвідав країну, що перебуває в стані війни.

До слова, зранку 20 лютого 2023 року з неанонсованим візитом до Києва приїхав президент США Джо Байден.