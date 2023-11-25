Мы – едины, – Байден трогательно почтил память жертв Голодомора

В День памяти жертв Голодомора Джо Байден трогательно почтил погибших. Он отметил, что годовщину Голодомора Украина встретила в условиях борьбы за свою независимость и суверенитет.

Байден подчеркнул, что, чтобы подавить национальную идентичность Украины, Сталин и его режим систематически конфисковали зерно и крестьянские хозяйства Украины. Продукты с украинской земли перенаправлялись в другие страны на территории СССР.

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Девяносто лет назад бесчеловечная политика Иосифа Сталина и советского режима привела к смерти от голода. Сегодня сельскохозяйственная инфраструктура Украины снова становится объектом целенаправленных действий Владимира Путина в рамках его стремления к завоеванию и власти,

– подчеркнул Байден.

Он добавил, что это происходит циничная атака на продовольственную безопасность по всему миру. Президент США подчеркнул, что мы вспоминаем погибших и продолжаем бороться с тиранией.

"Мы едины с Украиной", – подытожил Байден.

Что сказал Зеленский

Украинский лидер призвал украинцев зажечь свечу памяти.

"Пусть наше единство сегодня и всегда хранит правду обо всем том, через что пришлось пройти Украине, и всегда защищает наших людей и наше государство от российского зла", – подчеркнул президент.

Во многих городах Украины прошли молебны и акции памяти жертв Голодомора.