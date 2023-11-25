Байден наголосив, що аби придушити національну ідентичність України, Сталін та його режим систематично конфісковували зерно і селянські господарства України. Продукти з української землі перенаправляли в інші країни на території СРСР.

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Дев'яносто років тому нелюдська політика Йосипа Сталіна та радянського режиму призвела до "смерті від голоду. Сьогодні сільськогосподарська інфраструктура України знову стає об'єктом цілеспрямованих дій Володимира Путіна в рамках його прагнення до завоювання і влади,

– наголосив Байден.

Він додав, що це відбувається цинічна атака на продовольчу безпеку в усьому світі. Президент США наголосив, що ми згадуємо загиблих та продовжуємо боротися з тиранією.

"Ми єдині з Україною", – підсумував Байден.

Що сказав Зеленський

Український лідер закликав українців запалити свічку пам'яті.

"Хай наша єдність сьогодні й завжди береже правду про все те, через що довелося пройти Україні, і завжди захищає наших людей і нашу державу від російського зла", – наголосив президент.

У багатьох містах України пройшли молебні та акції вшанування пам'яті жертв Голодомору.