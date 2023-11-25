Відповідною світлиною український лідер поділився у соцмережі. Зеленський наголосив, що свічку запалюють у пам'ять про людей, чиє життя забрали під час Голодомору-геноциду.

Зверніть увагу 90-ті роковини геноциду․ "Голод і мор: пам'ять поколінь" – історії, які раніше замовчували

Усі, хто може. Усі, хто солідарний з нами у світі. Хай наша єдність сьогодні й завжди береже правду про все те, через що довелося пройти Україні, і завжди захищає наших людей і нашу державу від російського зла,

– наголосив президент.

Зауважте! Акція "Запали свічку" проводиться у четверту суботу листопада з 2003 року. Її ініціатором був Джеймс Мейс – дослідник Голодомору.

Як журналісти 24 Каналу вшаували пам'ять жертв Голодомору

Журналісти 24 Каналу долучилися до акції. Ми запалили свічки у наших оселях у пам'ять про дорослих та дітей, чиї життя забрав ворог під час Голодомору. Не забудемо та не пробачимо.

Журналісти 24 Каналу вшановують пам'ять жертв Голодомору / Фото 24 Каналу

Як вшановують загиблих під час Голодомору

У поліції Києва наголосили, що Голодомор 1932 – 1933, 1921 – 1923 та 1946 – 1947 років в Україні є не історичним минулим, а трагічною сторінкою нашої історії. Вона не має терміну давності та забуття.

Поліція Києва запалила свічку: дивіться відео