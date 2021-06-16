Джо Байден сделал это заявление, отвечая на вопросы журналистов. Это случилось во время пресс-конференции после встречи с президентом России Владимиром Путиным.

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Байден считает, что Россия не хочет холодной войны

Джо Байден не считает, что Владимир Путин меньше всего сейчас хочет холодной войны с США. Ведь у них много границы с Китаем, который движется вперед и планирует быть страной с мощной экономикой и военной способностью.

Я ему сказал, что твое и мое поколение лишь на 10 лет различается. Это не значит, что мы должны обниматься и целоваться. Но это означает, что есть много общего. Он понимает, что холодная война не нужна,

– заявил Байден.

Однако Байден не считает, что Путин "готов передать свое вооружение в музей". Ведь глава Кремля обеспокоен и подозревает, что "мы хотим сместить его от власти". Но Джо Байден не считает это двигателем в поиске отношений с США для Владимира Путина.

Встреча Байдена и Путина: коротко