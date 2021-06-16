Джо Байден сделал это заявление, отвечая на вопросы журналистов. Это случилось во время пресс-конференции после встречи с президентом России Владимиром Путиным.
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Байден считает, что Россия не хочет холодной войны
Джо Байден не считает, что Владимир Путин меньше всего сейчас хочет холодной войны с США. Ведь у них много границы с Китаем, который движется вперед и планирует быть страной с мощной экономикой и военной способностью.
Я ему сказал, что твое и мое поколение лишь на 10 лет различается. Это не значит, что мы должны обниматься и целоваться. Но это означает, что есть много общего. Он понимает, что холодная война не нужна,
– заявил Байден.
Однако Байден не считает, что Путин "готов передать свое вооружение в музей". Ведь глава Кремля обеспокоен и подозревает, что "мы хотим сместить его от власти". Но Джо Байден не считает это двигателем в поиске отношений с США для Владимира Путина.
Встреча Байдена и Путина: коротко
- Встреча главы США и России состоялась 16 июня в Женеве. Они дали отдельные пресс-конференции.
- Владимир Путин заявил, что проводит военные учения только в России, а США – прямо "под боком".
- Джо Байден заявил, что если умрет Навальный, последствия будут опустошительные для России.
- Основные тезисы из пресконференций президентов читайте по ссылке.