Зато США Владимир Путин обвинил в обратном. Он заявил, что западные партнеры проводят учения под боком России.

Главное из заявлений Путин дал пресс-конференцию после встречи с Байденом

"США проводят учения под боком России"

Лидер Кремля категорически и уверенно заявил, что Россия проводит свои учения исключительно на территории России. США в свою очередь делает так же. Однако "американские партнеры" лезут со своими учениями вплотную к России.

Но мы не проводим своих учений, таща свою технику к границам США. К сожалению, наши американские партнеры делают это прямо сейчас,

– подтвердил лидер Кремля.

По такой логике Путин заявил: беспокоиться должны не США, а Россия. В этом контексте он ни словом не обмолвился о том, как стягивал военную технику в оккупированный Крым, который цивилизованный мир не признает российским.

Обратите внимание! Очевидно, Путин имеет в виду масштабные учения НАТО Defender Europe 21. В них принимают участие 28 тысяч военных и проводят их в 12 странах-членах Альянса. В том числе и в Литве, и Латвии, которые являются членами НАТО и граничат с Россией.

Пресс-конференция Путина после встречи с Байденом: смотрите видео

Военные учения России