Зато США Владимир Путин обвинил в обратном. Он заявил, что западные партнеры проводят учения под боком России.
Главное из заявлений Путин дал пресс-конференцию после встречи с Байденом
"США проводят учения под боком России"
Лидер Кремля категорически и уверенно заявил, что Россия проводит свои учения исключительно на территории России. США в свою очередь делает так же. Однако "американские партнеры" лезут со своими учениями вплотную к России.
Но мы не проводим своих учений, таща свою технику к границам США. К сожалению, наши американские партнеры делают это прямо сейчас,
– подтвердил лидер Кремля.
По такой логике Путин заявил: беспокоиться должны не США, а Россия. В этом контексте он ни словом не обмолвился о том, как стягивал военную технику в оккупированный Крым, который цивилизованный мир не признает российским.
Пресс-конференция Путина после встречи с Байденом: смотрите видео
Военные учения России
- Россия в начале апреля 2021 года пригнала значительное количество техники и военных к границам с Украиной и в Крым. Тогда значительно возросла угроза эскалации конфликта на Донбассе.
- Официально государство-агрессор объясняло, что "активно начало проверять боевую готовность своих вооруженных сил".
- За две недели концентрация войск оккупанта выросла в несколько раз. В Пентагоне подсчитали российские войска и отметили, что эта цифра точно больше, чем в 2014 году.
- Впрочем, под давлением международного осуждения Россия заявила "что закончила внезапные учения и отводит войска".