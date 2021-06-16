Натомість США Володимир Путін звинуватив у зворотному. Він заявив, що західні партнери проводять навчання під боком Росії.
Головне із заяв Путін дав пресконференцію після зустрічі з Байденом
"США проводить навчання під боком Росії"
Лідер Кремля категорично і впевнено заявив, що Росія проводить свої навчання виключно на території Росії. США у свою чергу робить так само. Проте "американські партнери" лізуть зі своїми навчаннями впритул до Росії.
Але ми не проводимо своїх навчань, тягнучи свою техніку до кордонів США. На жаль, наші американські партнери роблять це прямо зараз,
– ствердив лідер Кремля.
За такою логікою Путін заявив: непокоїтися має не США, а Росія. У цьому контексті він ні словом не обмовився про те, як стягував військову техніку в окупований Крим, який цивілізований світ не визнає російським.
Пресконференція Путіна після зустрічі з Байденом: дивіться відео
Військові навчання Росії
- Росія на початку квітня 2021 пригнала значну кількість техніки і військових до кордонів з Україною і в Крим. Тоді значно зросла загроза ескалації конфлікту на Донбасі.
- Офіційно держава-агресорка пояснювала, що "активно почала перевіряти бойову готовність своїх збройних сил".
- За два тижні концентрація військ окупанта зросла в декілька разів. У Пентагоні підрахували російські війська і зазначили, що ця кількість точно більша, ніж у 2014 році.
- Втім, під тиском міжнародного осуду, Росія заявила "що закінчила раптові навчання і відводить війська".