Джо Байден зробив цю заяву, відповідаючи на питання журналістів. Це трапилось під час пресконференції після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

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Байден вважає, що Росія не хоче холодної війни

Джо Байден не вважає, що Володимир Путін найменше зараз хоче холодної війни з США. Адже у них багато кордону з Китаєм, який рухається вперед та планує бути країною з потужною економікою та військовою спроможністю.

Я йому сказав, що твоє та моє покоління лише на 10 років розрізняється. Це не означає, що ми маємо обійматись та цілуватись. Але це означає, що є багато спільного. Він розуміє, що холодна війна не потрібна,

– заявив Байден.

Проте Байден не вважає, що Путін "готовий передати своє озброєння до музею". Адже глава Кремля стурбований та підозрює, що "ми хочемо змістити його від влади". Але Джо Байден не вважає це рушієм у пошуку відносин з США для Володимира Путіна.

Зустріч Байдена та Путіна: коротко