Новый этап в помощи для Украины: Байден срочно созывает лидеров Конгресса

США продолжают поддерживать Украину в борьбе за свою свободу. СМИ сообщают, что Джо Байден пригласил лидеров Конгресса в Белый дом. Там должно состояться обсуждение помощи для Украины.

В Сенате парламентарии потратили несколько месяцев для обсуждения потенциального двухпартийного соглашения. Речь идет о новых ограничениях пограничной и иммиграционной политики. Это происходит в рамках запроса Байдена о выделении 100 миллионов долларов. Эти деньги будут направлены на помощь, в часности, Украине и Тайваню. В то же время, продолжительные переговоры пока не привели к результату.

Обратите внимание Зеленский получит послание от Байдена в Давосе по поводу стратегии войны, – Bloomberg

Кого пригласил Байден

Ожидают, что приглашение на встречу примут:

Чак Шумер – лидер большинства в Сенате;

Митч Макконнелл – лидер меньшинства в Сенате;

Майк Джонсон – спикер Палаты представителей;

Хаким Джеффрис – лидер меньшинства в Палате представителей.

Также участие в обсуждении могут принять руководители ключевых комитетов. По предварительным данным, событие состоится в среду, 17 января.

Когда Конгресс может принять решение

Джейк Салливан – советник Белого дома по национальной безопасности – прогнозирует, что решение о предоставлении Украине дополнительной оборонной помощи Конгресс может принять уже несколько недель. В каких обстоятельствах это может произойти, Салливан не уточнил.

К слову, ранее президент Джо Байден назвал войну в Украине частью переломного момента истории. В частности, говорится и о других противостояниях, возникающих сейчас в мире.