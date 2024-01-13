Президент США Джо Байден считает, что война России и Украины – часть переломного момента в истории. В частности, он также считает, что это касается и других возникающих сейчас противостояний в мире, заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
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Демократия под угрозой
По его словам, в разных уголках мира демократия находится под угрозой. Кирби рассказал, что Байден описывает время, в котором мы живем как переломный момент. Он также считает, что лидер США прав.
Я имею в виду, вы посмотрите на весь мир, и одна из объединяющих их вещей – это то, что демократия под угрозой,
– отметил Кирби.
Он подчеркнул, что в то же время демократия под угрозой по-разному.
Байден считает, что Путин не остановится на Украине
- 6 декабря президент США Джо Байден обратился к Конгрессу. Американский лидер объяснил, почему важно и дальше финансировать военную помощь Украине. Если Путин победит в Украине, то следующими целями российской агрессии могут стать страны НАТО. Об этом заявил президент США во время своего обращения к Конгрессу.
- По словам американца, глава Кремля не остановится на Украине. Захватив ее, он пойдет дальше и будет атаковать союзников по НАТО. И тогда американским военным придется воевать с российскими оккупантами. Байден удивился, что этого не могут понять республиканцы, которые до сих пор отказываются утверждать дополнительное финансирование для Украины. Он отметил, что те "держат в заложниках помощь" нашему государству.
- Также президент обратился к Конгрессу с просьбой одобрить в конце концов предложенный им пакет помощи, где для Украины выделено 60 миллиардов долларов.