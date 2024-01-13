Президент США Джо Байден считает, что война России и Украины – часть переломного момента в истории. В частности, он также считает, что это касается и других возникающих сейчас противостояний в мире, заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

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Демократия под угрозой

По его словам, в разных уголках мира демократия находится под угрозой. Кирби рассказал, что Байден описывает время, в котором мы живем как переломный момент. Он также считает, что лидер США прав.

Я имею в виду, вы посмотрите на весь мир, и одна из объединяющих их вещей – это то, что демократия под угрозой,

– отметил Кирби.

Он подчеркнул, что в то же время демократия под угрозой по-разному.

Байден считает, что Путин не остановится на Украине