Президент США Джо Байден вважає, що війна Росії та України є частиною переломного моменту в історії. Зокрема, він також вважає, що це стосується й інших протистоянь у світі, які виникають зараз, заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.
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Демократія під загрозою
За його словами, у різних куточках світу демократія перебуває під загрозою. Кірбі розповів, що Байден описує час, у якому ми живемо, як переломний момент. Він також вважає, що лідер США має рацію.
Я маю на увазі, ви подивіться на весь світ, і одна з речей, яка об'єднує їх, – це те, що демократія під загрозою,
– зазначив Кірбі.
Він підкреслив, що водночас демократія під загрозою по-різному.
Байден вважає, що Путін не зупиниться на Україні
- 6 грудня президент США Джо Байден звернувся до Конгресу. Американський лідер пояснив, чому важливо і надалі фінансувати військову допомогу Україні. Якщо Путін переможе в Україні, тоді наступними цілями російської агресії можуть стати країни НАТО. Про це заявив президент США під час свого звернення до Конгресу.
- За словами американця, очільник Кремля не зупиниться на Україні. Захопивши її, він піде далі і атакуватиме союзників по НАТО. І тоді вже американським військовим доведеться воювати з російськими окупантами. Байден подивувався, що цього не можуть усвідомити республіканці, які досі відмовляються затверджувати додаткове фінансування для України. Він зазначив, що ті "тримають у заручниках допомогу" нашій державі.
- Також президент звернувся до Конгресу із проханням схвалити врешті-решт запропонований ним пакет допомоги, в якому для України виділено 60 мільярдів доларів.