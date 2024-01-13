Президент США Джо Байден вважає, що війна Росії та України є частиною переломного моменту в історії. Зокрема, він також вважає, що це стосується й інших протистоянь у світі, які виникають зараз, заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

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Демократія під загрозою

За його словами, у різних куточках світу демократія перебуває під загрозою. Кірбі розповів, що Байден описує час, у якому ми живемо, як переломний момент. Він також вважає, що лідер США має рацію.

Я маю на увазі, ви подивіться на весь світ, і одна з речей, яка об'єднує їх, – це те, що демократія під загрозою,

– зазначив Кірбі.

Він підкреслив, що водночас демократія під загрозою по-різному.

Байден вважає, що Путін не зупиниться на Україні