Він додав, що сьогодні Америці потрібні її союзники, так само як союзникам потрібна Америка. Вихід США з НАТО у разі перемоги Трампа малоймовірний.

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Трамп та політичні ігри

Заступник генерального секретаря Північноатлантичного Альянсу Мірча Джоане у відповідь на питання, чи становить небезпеку для НАТО експрезидент США Дональд Трамп, заявив, що Америка зараз як ніколи потребує союзників. У кожної країни є своя "демократична гра".

Ми вже працювали з Трампом і тому повністю впевнені, що для Америки НАТО є місцем, де у них найбільше союзників в одній організації,

– зазначив він.

Заступник генсека додав, що у світі, де Китай, Росія, Північна Корея та Іран створюють дуже складні альянси, США вкотре усвідомлюють, наскільки цінними глобально є альянси НАТО та Америки.

Джоане додав, що потрібно дозволити американцям готуватися до виборів, а вже після все буде "розвиватись у порядку конструктивної логіки". Тобто він натякнув, що в разі перемоги Трампа на виборах у США його дії не будуть відповідати попередній риториці.

Трамп і вибори в США