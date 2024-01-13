Он добавил, что сегодня Америке нужны ее союзники так же, как союзникам нужна Америка. Выход США из НАТО в случае победы Трампа маловероятен.

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Трамп и политические игры

Заместитель генерального секретаря Североатлантического Альянса Мирча Джоане в ответ на вопрос, представляет ли опасность для НАТО экс-президент США Дональд Трамп, заявил, что Америка сейчас как никогда нуждается в союзниках. У каждой страны есть своя "демократическая игра".

Мы уже работали с Трампом и поэтому полностью уверены, что для Америки НАТО является местом, где у них больше всего союзников в одной организации.

– отметил он.

Заместитель генсека добавил, что в мире, где Китай, Россия, Северная Корея и Иран создают очень сложные альянсы, США в очередной раз осознают, насколько ценны глобальные альянсы НАТО и Америки.

Джоане добавил, что нужно разрешить американцам готовиться к выборам, а уже после все будет "развиваться в порядке конструктивной логики". То есть он намекнул, что в случае победы Трампа на выборах в США, его действия не будут соответствовать предыдущей риторике.

Трамп и выборы в США