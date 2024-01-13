Он добавил, что сегодня Америке нужны ее союзники так же, как союзникам нужна Америка. Выход США из НАТО в случае победы Трампа маловероятен.
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Трамп и политические игры
Заместитель генерального секретаря Североатлантического Альянса Мирча Джоане в ответ на вопрос, представляет ли опасность для НАТО экс-президент США Дональд Трамп, заявил, что Америка сейчас как никогда нуждается в союзниках. У каждой страны есть своя "демократическая игра".
Мы уже работали с Трампом и поэтому полностью уверены, что для Америки НАТО является местом, где у них больше всего союзников в одной организации.
– отметил он.
Заместитель генсека добавил, что в мире, где Китай, Россия, Северная Корея и Иран создают очень сложные альянсы, США в очередной раз осознают, насколько ценны глобальные альянсы НАТО и Америки.
Джоане добавил, что нужно разрешить американцам готовиться к выборам, а уже после все будет "развиваться в порядке конструктивной логики". То есть он намекнул, что в случае победы Трампа на выборах в США, его действия не будут соответствовать предыдущей риторике.
Трамп и выборы в США
- По всей вероятности, Дональд Трамп не сможет участвовать в президентских выборах. Более 20 штатов могут запретить ему участвовать: идет речь об исключении кандидатуры Трампа из избирательных списков.
- Ранее соответствующие решения уже приняли в штатах Мэн и Колорадо. Согласно 14 поправке к Конституции США, участникам мятежей запрещено занимать самые высокие государственные должности. В случае с Трампом говорится о штурме Капитолия в начале января 2021 года.
- В то же время, никто не обещает, что в президентских выборах сразятся именно Дональд Трамп и Джо Байден. Большинство американцев не хотят видеть президентом ни того, ни другого. Вот почему может появиться другой, новый кандидат.