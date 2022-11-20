О том, как Джо Байден стал президентом США, с какими испытаниями ему пришлось столкнуться и что он говорил об Украине до своего президентства – читайте в праздничном материале 24 канала.
Важно Дабл-трабл республиканцев и демократов, или Почему Байден и Трамп могут остаться за бортом
От сенатора к президенту: что следует знать о Джо Байдене
Джозеф Байден родился в городе Скрентон, штат Пенсильвания. В католической семье выходцев из Ирландии. Когда Джозефу было 10 лет, его семья переехала в Клеймонт, штат Делавер. Там отец продавал автомобили. Однако семья Байденов не была далека от политики, ведь дед будущего президента США был сенатором.
В школе Байден играл в американский футбол. Высшее образование он получил в Университете Делавэра в Ньюарке, изучал историю и Политические науки.
После окончания университета решил начать карьеру юриста, поступил в юридический колледж в Нью-Йорке, стал доктором правоведения. А потом основал адвокатскую фирму.
Политическая карьера Байдена началась в 1969 году, когда его избрали в совет округа Ньюкасл. А уже в 1972 году Байден был избран в Сенат США от Демократической партии благодаря энергичной предвыборной кампании.
Именно в этот момент произошла ужасная авария с его родными – жена Байдена Нейлия Хантер и дочь Наоми Кристина погибли в автокатастрофе, а сыновья Бо и Роберт получили тяжелые ожоги. Байден хотел отказаться от места в Конгрессе, но по настоянию лидера демократов в Сенате все же согласился на должность. Принес присягу в помещении больницы, где был рядом с сыновьями. В последствии Байден успешно переизбирался в Сенат.
Через несколько лет после гибели первой жены, Байден женился во второй раз – на профессоре английского языка Джилл Трейси Джейкобс. Однако впоследствии в жизни будущего главы США произошла трагедия – Бо Байден умер от рака головного мозга.
20 января Джо Байден стал 46-м президентом США. На его каденцию пришлось немало вызовов, среди которых коронавирус и война России в Украине.
Самые яркие высказывания Байдена об Украине
Джо Байден – американский политик, который едва ли не лучше разбирается в ситуации, в которой оказалась Украина после 2014 года. Ведь в 2014 – 2017 годах он фактически был ответственным за украинское направление внешней политики США в администрации Барака Обамы.
Революция Достоинства и расстрел Небесной сотни
Джо Байден был одним из тех политиков, которые пытались вразумить президента беглеца Виктора Януковича воздержаться от тактики террора и убийств мирных активистов.
Я напомнил ему, что он не может ожидать от своих российских друзей спасения от этой беды. Я сказал, что Янукович потерял доверие украинцев, и что его будет строго судить история, если он будет продолжать убивать их,
– сказал Байден.
По его словам, именно на следующий день после этого разговора Янукович сбежал из Украины. После Евромайдана Байден в своих выступлениях относительно Украины неоднократно упоминал о роли самопожертвования Небесной сотни для украинской истории.
"Среди огня и льда, снайперов на крышах, Небесная сотня заплатила самую страшную цену патриотов... Их кровь и мужество дают украинскому народу второй шанс на свободу", – заявил Байден с трибуны Верховной Рады в декабре 2015 года.
Оккупация Крыма и начало войны на Донбассе
После аннексии Крыма и в начале войны на Донбассе в апреле 2014 года Джо Байден посетил Киев. Тогда он отметил неделимость Украины.
Украина должна сохранить суверенитет. Остаться неделимой, с Запада до Востока, с Севера до Черного моря. Ни одна нация не имеет права отбирать территорию другой нации,
– подчеркнул он.
О приоритетности украинского вопроса в случае избрания президентом Байден объявил в интервью Совету по международным отношениям еще в августе 2019 года. Байден заявил, что США будут помогать Украине в борьбе с российской агрессией.
"Я хотел бы сделать Украину приоритетом внешней политики США. Что касается военной сферы, я бы предоставил больше американской помощи в области безопасности, в частности оружие, чтобы укрепить способность Украины защищаться", – сообщил Байден.
Полномасштабное вторжение и безоговорочная поддержка Украины
США, как и большинство цивилизованных стран мира, решительно осудили вторжение России в Украину 24 февраля 2022 года.
Президент Путин выбрал преднамеренную войну, которая принесет катастрофические человеческие жертвы и страдания. Только Россия несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет это нападение. США, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир призовет Россию к ответу,
– цитирует Белый дом слова Байдена.
Исторические фото Джо Байдена
Джо Байден приносит присягу в день инаугурации / Фото Official White House Photo by Chuck Kennedy
Встреча Байдена и Путина в Женеве / Фото Official White House Photo by Adam Schultz
Байден вместе с женой Джилл наблюдает за праздничным салютом / Фото Official White House Photo by Adam Schultz
Байден обсуждает нападение России на Украину / Фото Official White House Photo by Adam Schultz
Байден в Варшаве выступает с речью о войне России против Украины / Фото Official White House Photo by Adam Schultz
Байдены принимают в Белом доме Елену Зеленскую / Фото Офис Президента
Как будут отмечать День рождения Байдена в Белом доме
На этой неделе в Белом доме состоятся сразу 2 праздничных события: свадьба старшей внучки президента США Джо Байдена и его день рождения. В воскресенье президент США отметит свое 80-летие. Однако информации о том, как американский лидер намерен встретить свой юбилей, пока нет. Скорее всего он проведет этот день с семьей.
Поздравляем Джо Байдена с юбилеем и желаем мудрых решений в должности!