О том, как Джо Байден стал президентом США, с какими испытаниями ему пришлось столкнуться и что он говорил об Украине до своего президентства – читайте в праздничном материале 24 канала.

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От сенатора к президенту: что следует знать о Джо Байдене

Джозеф Байден родился в городе Скрентон, штат Пенсильвания. В католической семье выходцев из Ирландии. Когда Джозефу было 10 лет, его семья переехала в Клеймонт, штат Делавер. Там отец продавал автомобили. Однако семья Байденов не была далека от политики, ведь дед будущего президента США был сенатором.

В школе Байден играл в американский футбол. Высшее образование он получил в Университете Делавэра в Ньюарке, изучал историю и Политические науки.

Интересный факт! С юных лет Байден борется с заиканием. Как мы видим, глава США сумел частично его одолеть. А вот с футболом Джо Байдену пришлось попрощаться. Из-за астмы был вынужден бросить игру.

После окончания университета решил начать карьеру юриста, поступил в юридический колледж в Нью-Йорке, стал доктором правоведения. А потом основал адвокатскую фирму.

Политическая карьера Байдена началась в 1969 году, когда его избрали в совет округа Ньюкасл. А уже в 1972 году Байден был избран в Сенат США от Демократической партии благодаря энергичной предвыборной кампании.

Именно в этот момент произошла ужасная авария с его родными – жена Байдена Нейлия Хантер и дочь Наоми Кристина погибли в автокатастрофе, а сыновья Бо и Роберт получили тяжелые ожоги. Байден хотел отказаться от места в Конгрессе, но по настоянию лидера демократов в Сенате все же согласился на должность. Принес присягу в помещении больницы, где был рядом с сыновьями. В последствии Байден успешно переизбирался в Сенат.

Через несколько лет после гибели первой жены, Байден женился во второй раз – на профессоре английского языка Джилл Трейси Джейкобс. Однако впоследствии в жизни будущего главы США произошла трагедия – Бо Байден умер от рака головного мозга.

20 января Джо Байден стал 46-м президентом США. На его каденцию пришлось немало вызовов, среди которых коронавирус и война России в Украине.

Самые яркие высказывания Байдена об Украине

Джо Байден – американский политик, который едва ли не лучше разбирается в ситуации, в которой оказалась Украина после 2014 года. Ведь в 2014 – 2017 годах он фактически был ответственным за украинское направление внешней политики США в администрации Барака Обамы.

Революция Достоинства и расстрел Небесной сотни

Джо Байден был одним из тех политиков, которые пытались вразумить президента беглеца Виктора Януковича воздержаться от тактики террора и убийств мирных активистов. Я напомнил ему, что он не может ожидать от своих российских друзей спасения от этой беды. Я сказал, что Янукович потерял доверие украинцев, и что его будет строго судить история, если он будет продолжать убивать их,

– сказал Байден.

По его словам, именно на следующий день после этого разговора Янукович сбежал из Украины. После Евромайдана Байден в своих выступлениях относительно Украины неоднократно упоминал о роли самопожертвования Небесной сотни для украинской истории.

"Среди огня и льда, снайперов на крышах, Небесная сотня заплатила самую страшную цену патриотов... Их кровь и мужество дают украинскому народу второй шанс на свободу", – заявил Байден с трибуны Верховной Рады в декабре 2015 года. Оккупация Крыма и начало войны на Донбассе После аннексии Крыма и в начале войны на Донбассе в апреле 2014 года Джо Байден посетил Киев. Тогда он отметил неделимость Украины. Украина должна сохранить суверенитет. Остаться неделимой, с Запада до Востока, с Севера до Черного моря. Ни одна нация не имеет права отбирать территорию другой нации,

– подчеркнул он.

О приоритетности украинского вопроса в случае избрания президентом Байден объявил в интервью Совету по международным отношениям еще в августе 2019 года. Байден заявил, что США будут помогать Украине в борьбе с российской агрессией.