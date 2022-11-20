Про те, як Джо Байден став президентом США, з якими випробуваннями йому довелося зіштовхнутися та що він казав про Україну до свого президентства – читайте у святковому матеріалі 24 каналу.

Важливо Дабл-трабл республіканців і демократів, або Чому Байден і Трамп можуть лишитися за бортом

Від сенатора до президента: що варто знати про Джо Байдена

Джозеф Байден народився у місті Скрентон, штат Пенсільванія. У католицькій родині вихідців з Ірландії. Коли Джозефу було 10 років, його сім'я переїхала у Клеймонт, штат Делавер. Там батько продавав автомобілі. Однак родина Байденів не була далекою від політики, адже дід майбутнього президента США був сенатором.

У школі Байден грав в американський футбол. Вищу освіту він здобув в Університеті Делавера у Ньюарку, вивчав історію і політичні науки.

Цікавий факт! З молодих років Байден бореться із заїканням. Як ми бачимо, очільник США зумів частково його подолати. А от з футболом Джо Байдену довелося попрощатися. Через астму був змушений кинути гру.

Після закінчення університету вирішив розпочати кар'єру юриста, вступив до юридичного коледжу у Нью-Йорку, став доктором правознавства. А тоді заснував адвокатську фірму.

Політична кар'єра Байдена розпочалася 1969 році, коли його обрали до ради округу Ньюкасл. А вже у 1972 році Байдена обрали до Сенату США від Демократичної партії завдяки енергійній передвиборчій кампанії.

Саме у цей момент сталася жахлива аварія з його рідними – дружина Байдена Нейлія Гантер і донька Наомі Христина загинули в автокатастрофі, а сини Бо і Роберт отримали важкі опіки. Байден хотів відмовитися від місця у Конгресі, та за наполяганням лідера демократів у Сенаті все ж погодився обійняти посаду. Склав присягу у приміщенні лікарні, де був поряд із синами. Надалі Байден успішно переобирався у Сенат.

Через кілька років після загибелі першої дружини, Байден одружився вдруге – з професоркою англійської мови Джилл Трейсі Джейкобс. Однак згодом у житті майбутнього очільника США трапилася трагедія – Бо Байден помер від раку головного мозку.

20 січня Джо Байден став 46-им президентом США. На його каденцію припало чимало викликів, серед яких коронавірус і війна Росії в Україні.

Найяскравіші висловлювання Байдена про Україну

Джо Байден – американський політик, який чи не найкраще розбирається в ситуації, в якій опинилася Україна після 2014 року. Адже у 2014 – 2017 роках він фактично був відповідальним за український напрямок зовнішньої політики США в адміністрації Барака Обами.

Революція Гідності та розстріл Небесної сотні

Джо Байден був одним з тих політиків, які намагалися напоумити президента втікача Віктора Януковича утриматися від тактики терору та вбивств мирних активістів. Я нагадав йому, що він не може очікувати від своїх російських друзів порятунку від цього лиха. Я сказав, що Янукович втратив довіру українців, і що його суворо судитиме історія, якщо він продовжуватиме вбивати їх,

– сказав Байден.

За його словами, саме наступного дня після цієї розмови Янукович втік з України. Після Євромайдану Байден у своїх виступах щодо України неодноразово згадував про роль самопожертви Небесної сотні для української історії.

"Серед вогню та льоду, снайперів на дахах, Небесна сотня заплатила найстрашнішу ціну патріотів... Їхня кров та мужність дають українському народові другий шанс на свободу", – заявив Байден з трибуни Верховної Ради у грудні 2015 року. Окупація Криму та початок війни на Донбасі Після анексії Криму і на початку війни на Донбасі у квітні 2014 року Джо Байден відвідав Київ. Тоді він наголосив на неподільності України. Україна має зберегти суверенітет. Залишитися неподільною, з Заходу до Сходу, з Півночі до Чорного моря. Жодна нація не має права відбирати територію іншої нації,

– підкреслив він.

Про пріоритетність українського питання у разі свого обрання президентом Байден оголосив в інтерв'ю Раді з міжнародних відносин ще у серпні 2019 року. Байден заявив, що США допомагатимуть Україні у боротьбі з російською агресією.