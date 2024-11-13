Неожиданно, но новым лидером Сената стал политик, которого нельзя назвать сторонником Дональда Трампа. Что придает еще большего позитива, так это то, что в свое время Джон Тун поддержал выделение военной помощи Украине. Что известно о новом лидере Сената, передает 24 Канал.

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Джон Тун стал новым лидером Сената

Так, новым лидером Сената стал республиканец Джон Тун от штата Южная Дакота. Он победил после второго раунда, получив 29 голосов, тогда как Джон Корнин из Техаса получил 24.

Он не считается большим сторонником Трампа. Скорее последователь уже экс-лидера республиканцев Макконела. И так, он голосовал за поддержку Украины,

– отмечает нардеп Железняк.

Сенатор от штата Флорида Рик Скотт, который был фаворитом трампистов – в том числе бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона и миллиардера Илона Маска – выбыл в первом туре, набрав лишь 13 голосов.

Интересно, что сторонники Трампа были обеспокоены тем, что во второй тур прошли Тун и Корнин, ведь они тесно работали с предыдущим лидером Сената – Макконелом, и они могут не выполнить определенных предвыборных обещаний Трампа. "Без Рика Скотта вся программа реформ Трампа будет под вопросом", – писал Роберт Ф. Кеннеди-младший.

Важно! В отличие от Палаты представителей, в Сенате нет спикера. Повестку дня там формирует лидер большинства – теперь вместо Митча Макконела программой заседаний будет заниматься Джон Тун.

Что Джон Тун говорил об Украине

Так, Джон Тун ранее активно высказывался в поддержку Украины. В частности, в январе 2024 года, когда двухпартийные переговоры в Сенате Конгресса США по безопасности границ, что имели прямое влияние на помощь Украине, зашли в тупик, республиканец назвал этот момент критическим.

Мы должны приложить все усилия, чтобы сделать это. И если мы не сможем этого сделать, тогда мы перейдем к плану Б. Сейчас по крайней мере все еще предпринимаются попытки достичь решения, которое бы удовлетворило многих республиканцев,

– говорил сенатор.

При этом он благосклонно высказался непосредственно к оказанию помощи Украине, заметив, что неспособность достичь соглашения будет иметь глобальные последствия. "Украинские солдаты на передовой в войне с Россией рискуют остаться без боеприпасов", – говорил он.

В марте 2024 года, на фоне тех де дискуссий о помощи Украине, Джон Тун отмечал, что "Америка не может самоустраниться с мировой арены" и призвал увеличить поставки оружия в Украину.

"Я бы лучше прислал оружие, боеприпасы и т.д., и пусть украинский народ, который действительно хорошо справлялся с русскими, выиграет эту битву", – говорил он.

В сентябре 2024 года, когда Владимир Зеленский раскритиковал Джей Ди Вэнса за его советы "пожертвовать" частью территорий и посоветовал тому "почитать историю", Джон Тун посоветовал украинскому президенту "держаться подальше от американской политики".

"У них (Зеленского и Вэнса – 24 Канал) есть определенные разногласия по некоторым вопросам, но это не его право оспаривать это посреди американских выборов", – говорил Тун.